​Наука – экономике

В числе реализованных проек­тов – высокоемкостные экологичные литий-ионные водные батареи, роботизированная рука, пилотное производство плоских гелиоколлекторов, производство ксеногенных повязок для лечения ожогов и ран и другие. Реализуются еще два проекта – коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей и разработка технологии ускоренного роста и увеличения урожайности сельхозкультур с использованием микробных культур и предпосевной обработки семян на основе казахстанского диатомита.

Как отметил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-президент по инновациям и науке АОО «Назарбаев­ Университет» Канат Байгарин, за семь лет существования вуза сделаны серьезные шаги по развитию его научного и инновационного потенциала, который призван обеспечить технологическую модернизацию экономики.

Помимо офиса коммерциализации, в инновационный кластер Astana Business Campus входят технопарк и бизнес-инкубатор. Сейчас резидентами технопарка выступают десять инновационных компаний, среди которых три стартапа, созданных учеными и выпускниками Назарбаев Университета. А в бизнес-инкубаторе проводится уже вторая по счету акселерационная программа, для участия в которой отобрано 11 заявок из 94: два проекта в области медицины, четыре – в сфере чистых технологий и пять по тематике «умный город».

Один из важных составляющих элементов научного парка – биомедицинский кластер. По словам старшего менеджера департамента развития инноваций АОО «Назарбаев Университет» Дамель Мектепбаевой, в числе основных направлений деятельности кластера – развитие медицинского туризма в Казахстане, клинические и доклинические исследования лекарственных средств, привлечение лучших практикующих профессоров для обучения студентов Школы медицины НУ.

Университет сфокусирован на множестве научных задач, и самое главное заключается в том, чтобы плоды труда ученых не оставались на бумаге, а стали неотъемлемыми составляющими фундамента национальной экономики. Иначе говоря, модернизация технологическая невозможна без модернизации общественного сознания. И потому в целях популяризации научного и инновационного потенциала университета организуются рабочие поездки ученых и преподавателей вуза на заводы страны и на предприятия крупных компаний.