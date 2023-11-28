Наука и труд рядом идут

В соответствии с документом планируется совместная работа, направленная на научно-инновационное развитие агропромышленного комплекса региона.

– В последнее время в Кызылординской области внедряются успешные проекты, развивается инфраструктура, растет экономика, – отметил президент Академии сельскохозяйственных наук РК Тлектес Есполов. – В сельском хозяйстве здесь насчитывается более 13 тысяч агроформирований, это единственный регион в Казахстане, специализирующийся на выращивании риса.

Аким Кызылординской облас­ти Нурлыбек Налибаев поблагодарил ученых за готовность к сотрудничеству, отметив важность АПК для экономики региона.

– В развитии агропромышленного комплекса страны научно-исследовательским институтам должна быть отведена особая роль, – считает он. – Мы готовы всесторонне использовать достижения науки в развитии АПК. Яркое тому подтверждение – сегодняшнее соглашение о сотрудничестве с Академией сельскохозяйственных наук.

Также на церемонии подпи­сания меморандума отмечалось, что за последние три года в основной фонд сельского хозяйства Кызылординской области было инвестировано 32,7 млрд тенге, успешно реализуется ряд инвестиционных проектов.

Для повышения урожайнос­ти риса внедряются новые сорта, которые рекомендовано выращивать в сложных климатических условиях региона. Достигнуты договоренности с украинскими и китайскими селекционерами по внедрению интенсивных сортов злака.

На будущее задумано увеличить количество площадей под корма, масличные культуры, бахчевые, а также внедрить капельное и дождевальное орошение, так как в основной водной артерии края – реке Сырдарье – уже несколько лет наблюдается маловодье.