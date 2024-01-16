Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине

В областном акимате надеются завершить работы по подъему автобуса в течение сегодняшнего и завтрашнего дней

Фото Валерия Бугаева

В акимате Павлодарской области сообщили о результатах поисковых работ на месте обвала в районе горного отвода АО «Майкаинзолото», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, ведется углубление прохода для заезда спецтехники к предположительному местонахождению автобуса. За все время работ вывезли более 200 тыс. тонн грунта и горной породы. Работы ведутся с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована.

"Сегодня в 14.45 на дно обвала на территории АО «Майкаинзолото» спустился малогабаритный экскаватор. При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. По завершению работ малогабаритного экскаватора, которому необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, специалисты начнут его подъем на поверхность. Мы надеемся завершить эти работы в течение сегодняшнего и завтрашнего дней", - говорится в сообщении акимата.

Всего в поисковых работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, 1 кинологический расчет и 2 единицы БПЛА (дроны), добавили в пресс-службе.

Напомним, ночью 4 января, вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с людьми. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и водитель. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров.

Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.