ЧП на руднике: Обнаружены тела двух погибших

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Об этом сообщили в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Скрин с видео

В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз.

«С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются», -  говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, автобус со спасателями выехал ночью для проверки сообщения о том, что в районе рудника АО «Майкаинзолото» произошел взрыв. Видимо, ночью водитель автобуса не увидел обвала, поэтому транспорт упал в эту большую воронку.

Весь коллектив РЦШ ПВАСС выразил соболезнования семьям погибших.

«Этот трагический случай явился огромным потрясением и невосполнимой утратой для всех нас. РЦШ ПВАСС окажет всю необходимую поддержку семьям погибших, никто из родных пострадавших не останется без внимания», - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. 

#ЧП #Павлодарская область #погибшие #рудник

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