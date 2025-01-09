Найти работу по душе

Занятость
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Одной из главных причин безработицы среди молодежи считается отсутствие опыта. Для решения этой проблемы в региональном центре занятости работает программа «Первое рабочее место».

фото из архива "КП"

Как рассказывает руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева, проект позволяет выпускникам колледжей и вузов найти работу по специальности. Привилегии получают и работодатели.

– Возраст участников – не старше 35 лет, и у них должен отсутствовать опыт работы. Обязательна также регистрация в качестве безработного. Период работы на проекте «Первое рабочее место» составляет не более 18 месяцев и размер субсидий – 30 месячных расчетных показателей, это 110 760 тенге, – отметила Гульболат Амангалиева.

На сегодня в Атырауской области по этому проекту трудоустроены 355 человек. 329 предприятий, из которых 208 – с частной формой собственности, заключили договоры с Центром трудовой мобильности области. Из завершивших работу по проекту более половины трудоустроены на постоянные рабочие места.

Еще одно направление – проект «Жастарға жұмыс», дающий возможность молодым людям для профессионального роста и трудоустройства.

Жительница Атырау 21-летняя Диана Азанова в июле через карьерный центр трудоустроилась в городской отдел ЖКХ по договору.

– Каждый выпускник после завершения учебного заведения желает работать по специальности, я не исключение. Однако с окончанием вуза работу сразу не найдешь, потому что везде требуется опыт. После регистрации в качестве безработного специалисты карьерного центра начали подбирать мне подходящие вакансии. Прошла собеседование по выданному направлению и сегодня работаю в городском ЖКХ, – рассказала Диана.

Как проинформировал председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «Amanat» Абылай Курметов, проводимые ярмарки вакансий дают массу возможностей для молодежи.

– Мы стараемся создать как можно больше условий для молодого поколения. Трудоустройство – это первый шаг к стабильности и уверенности в будущем. В следующем году мы будем работать еще активнее, чтобы дать выпускникам больше шансов проявить себя, – подчерк­нул Абылай Курметов.

Один из участников проекта «Жастарға жұмыс» – выпускник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова Рахат Кали.

– О ярмарке вакансий я узнал из социальных сетей. Проект «Жастарға жұмыс» дал мне отличную возможность начать карье­ру. Сейчас я работаю преподавателем на кафедре менеджмента в университете, который сам окончил. Такие инициативы играют важную роль в поддержке молодежи, – считает Рахат Кали.

Стоит отметить, что получить первый профессиональный опыт молодежь может под руководством старших сотрудников с большим стажем работы. Это возможно посредством госпрограммы «Контракт поколений». Он направлен на трудоустройство безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии или родственной специальности с последую­щей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

– Возраст участников должен быть не старше 35 лет. В проекте могут принять участие молодые специалисты после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования в течение трех лет. Регистрация в качестве безработного обязательна. Период работы в проекте «Контракт поколений» – не более шести месяцев. А размер субсидий составляет 30 месячных расчетных показателей, – отмечает Гульболат Амангалиева.

На сегодня по «Контракту поколений» трудоустроены более 20 человек, они заменили сотрудников пенсионного возраста, перенимают опыт работы у своих наставников.

#работа #занятость #молодежь #трудоустройство

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