Назначен новый вице-министр экологии и природных ресурсов

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в городе Семее.
Окончил Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева, Университет «Туран-Астана».
Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.
В 2010-2014 годы занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
В 2014-2016 годы – заместитель руководителя Департамента экологии по городу Астане Министерства энергетики РК.
В 2016-2017 годы – заместитель руководителя Департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.
В 2017-2019 годы – руководитель Департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.
С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Ранее сообщалось о назначении Нуркена Шарбиева первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК.