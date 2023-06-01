Нуркен Шарбиев назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК

Постановлением Правительства Казахстана Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000-2002 годы работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 год работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства РК.

В 2011-2012 годы – директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 годы – заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (город Москва).

В 2013-2014 годы – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2014 по 2017 год работал в частной организации.

В 2017-2018 годы занимал должность заместителя председателя правления АО «КазАгроФинанс».

В 2018-2020 годы – председатель правления АО «СПК «Тараз».

В 2020-2022 годы – управляющий директор – директор департамента НПП «Атамекен».

С июня по декабрь 2022 года занимал должность руководителя секретариата проектного офиса «Ауыл аманаты» партии AMANAT.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.