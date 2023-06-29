Назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК

С июня 2022 года он занимал должность госинспектора Администрации президента РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства РК Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области.

2005-2006 гг. — главный специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области.

В 2006-2008 гг. работал в структуре Министерства культуры и информации РК.

2008-2012 гг. — главный консультант; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК.

2012-2016 гг. — заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК.

2016-2019 гг. — советник председателя Мажилиса Парламента РК.

В 2019 году работал в частной структуре.

2019-2020 гг. — заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы».

2020-2022 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty».

С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации президента РК.