Назначен председатель Комитета по миграции Минтруда

Политика, Кадровые назначения, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен председателем Комитета по миграции МТСЗН РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в городе Актобе. 

Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР», Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова. 

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 годы работал в банковской сфере на разных должностях. 

В 2014-2021 годы – главный эксперт, начальник управления, заместитель директора департамента развития системы государственного управления, директор департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК. 

В 2021-2022 годы – заведующий сектором аналитического отдела Совета Безопасности РК Администрации президента РК. 

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность заведующего экономическим отделом Аппарата Правительства РК.

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