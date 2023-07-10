Назначен председатель Комитета по миграции Минтруда

Приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен председателем Комитета по миграции МТСЗН РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в городе Актобе.

Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР», Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 годы работал в банковской сфере на разных должностях.

В 2014-2021 годы – главный эксперт, начальник управления, заместитель директора департамента развития системы государственного управления, директор департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК.

В 2021-2022 годы – заведующий сектором аналитического отдела Совета Безопасности РК Администрации президента РК.

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность заведующего экономическим отделом Аппарата Правительства РК.