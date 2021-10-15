Назначен руководитель Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан назначен Бижанов Кайрат Жакиянович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного Департамента.
В разные годы возглавлял Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.
