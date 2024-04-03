Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать

Фото: Верховный суд

В ходе заседания гособвинитель Айжан Аймаганова ходатайствовала о просмотре видеозаписей с камер наблюдения ресторана и уличных камер наблюдения. Также она заявила, что обвиняемый Куандык Бишимбаев не содействовал следствию, его телефон не удалось разблокировать.

«Сотовый телефон Бишимбаева на досудебной стадии не рассматривался, он был заблокирован, там был PIN-код, разблокировать его не представилось возможным», – сказала прокурор.

Кроме того, сегодня присяжным показали видео с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как экс-министр избивает гражданскую супругу Салтанат Нукенову на территории одного из ресторана BAU.

«В 7.17 Бишимбаев вместе с Нукеновой поднялись на второй этаж на лифте. При выходе из лифта Бишимбаев нанёс несколько ударов Нукеновой руками в область головы, от чего последняя упала на пол. Бишимбаев стал пинать её в область ягодиц несколько раз. Затем поднял её за волосы и снова наотмашь ударил рукой в область головы. Она снова упала. Затем он поднял её за волосы и затащил в VIP-кабинку №1», – прокомментировала прокурор Айжан Аймаганова.

Стоит отметить, что судья удовлетворила просьбу брата убитой Айтбека Амангельды не транслировать в СМИ кадры с места трагедии.

«Уважаемый суд, если можно, определенные моменты не транслировать и попросить СМИ не показывать эти видео, потому что их очень сложно смотреть. И я считаю, что сейчас в прямом эфире смотрят не только взрослые, но и многие дети через YouTube, через сотовый телефон. Мне кажется, мы все не хотели бы нанести такой урон подрастающему поколению», - пояснил он.

Еще одна просьба прозвучала на заседании, адвокат Газиз Ынтыкбаев обратился к судье с тем, чтобы подсудимые Бишимбаев и его брат Байжанов сидели раздельно. Директор «Гастроцентра» выразил желание пересесть подальше от Куандыка Бишимбаева.

«Он всячески оказывает давление и говорит «Так скажи, так скажи» по поводу дачи показаний», – сказал Байжанов.

Напомним, согласно показаниям подозреваемого в суде, Салтанат Нукенова ударилась об унитаз в туалете ресторана BAU. До этого он нанес ей две пощечины. Он рассказал присяжным, каким образом избил жену в ресторане в ночь смерти. После нанесенных в ресторане ударов жене, он позвонил ясновидящей.