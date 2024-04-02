Урбанисты хотят изменить облик Атырау

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Серик Кабдулов

В городе должно быть больше парков, велодорожек и спортплощадок, интересных зон для молодежи, зданий в стиле минимализма.

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Большинство горожан не устраивает нынешняя городская инфраструктура, а именно: отсутствие культурных и молодежных центров, зеленых насаждений и, самое главное, многие жалуются на состояние окружающей среды. Урбанисты предлагают реконструировать три площади – им. Султана Бейбарыса, им. Исатая и Махамбета, им. Дины Нурпеисовой. Также речь идет о советских типовых домах, точнее, об их фасадах. Кроме того, нужно организовать площадки для детей и молодежи, сделать зоны для скейтеров, велосипедистов, танцоров. По словам специалистов, необходимо провести реанимацию десяти основных и шести малых улиц, а также фасадов 150 зданий, которые расположены вдоль автомобильных дорог.

Атырау, в прошлом Гурьев, – один из старейших городов Казахстана. Датой основания считается 1640 год. Именно исторические его районы сегодня предлагают реконструировать и использовать для развития внутреннего туризма. Возьмем, к примеру, Жилгородок. Район сохранился, но его исторический потенциал практически не раскрыт. В микрорайоне 75% объектов в аварийном состоянии, 15% заброшены и только 10% в удовлетворительном состоянии.

Интересные туристические места есть за пределами Атырау: например, меловые плато Аккегершин и Актолагай, которые привлекают сейчас как местных путешественников, так и зарубежных. После пандемии местный туризм получил хороший старт, и это можно использовать как драйвер роста для города.

Отдельно урбанисты «прошлись» по мостам. Город даже сравнили с Лондоном, где река тоже делит его пополам. Расстояние между мостами в нефтяной столице – примерно от 1,5 до 3 км. В Лондоне расстояние меньше – от 150 до 800 м, и это облегчает коммуникацию между двумя берегами. Людям проще перемещаться как на автомобиле, так и пешком, что хорошо сказывается на экономическом состоянии города.

Чего еще не хватает в Атырау? Молодежь проводит досуг в торгово-развлекательных центрах, а это лишняя трата денег, плохо сказывается на здоровье да и в принципе не развивает молодых атыраусцев. Следовательно, нужно больше создавать интересных общественных пространств. Социально-культурных проектов сейчас недостаточно, подчеркнули урбанисты.

При разработке предложений они основывались на международном опыте. Рассматривали города, которые близки казахстанским по климатическим факторам, а также архитектурному и историческому наследию. Площадь Атырау сопоставима с такими городами, как Штутгарт, Манчестер, Флоренция, Ванкувер. Нефтяная столица имеет большой потенциал занять свое место на мировой арене и даже конкурировать с этими городами. В первую очередь за счет того, что здесь развита промышленность. Как известно, Атырау – один из весомых доноров республики, и это обеспечивает устойчивый рост высококвалифицированного населения. И люди хотят сделать свой город лучше.

#город #Атырау #инфраструктура #урбанисты

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