Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы

Он вылетал в качестве пассажира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что позавчера в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения был задержан пилот Air Astana.

В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование. Данный сотрудник отстранен от работы.