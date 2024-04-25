Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
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Он вылетал в качестве пассажира
Сообщается, что позавчера в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения был задержан пилот Air Astana.
В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование. Данный сотрудник отстранен от работы.
«Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полетов является нашим приоритетом. В авиакомпании на постоянной основе проводятся тестирования экипажей на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ», – сообщили в пресс-службе Air Astana.