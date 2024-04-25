У границы фуры ходят хмуро…

фото из архива "КП"

Транспортный коридор станет платным

Предприниматели считают, что отрасль не готова к такому нововведению. Опасения вызваны уже имеющимся печальным опытом, нажитым местными грузоперевозчиками в сентябре прошлого года в период внед­рения аналогичной системы на российском пункте пропус­ка «Бугристое». Из-за того что

запись в очередь открывалась за две недели, а все места в ней бронировались всего за несколько минут, перевозчикам приходилось стоять на границе по несколько суток.

Уже тогда стало очевидно: имею­щийся штат сотрудников пункта пропуска не справляется с наплывом грузовых машин, а бизнесмены тем временем несут огромные финансовые потери из-за выплаты неустоек, вызванных нарушениями сроков доставки и договорных обязательств. Несмотря на то что часть проб­лем удалось-таки разрешить, вопрос по-прежнему актуален.

В начале нынешнего года системой электронной очереди для грузового транспорта CarGoRuqsat обзавелся и Казахстан. Правда, пока новшество действует лишь на нескольких пропускных пунктах. В Костанайской области это небольшой пост «Убаган». К концу года электронную очередь обещают запустить на всех пограничных пунктах пропуска страны.

– Прежде всего целью ее введения является стремление структурировать грузопоток. Замечено, что в утренние и обеденные часы транспортных средств на границе нет или их очень мало, однако с вечера и до утра идет массовый поток. Мы неоднократно обсуждали эту проб­лему, но выхода из ситуации не было найдено, – говорит начальник управления экспертного контро­ля ДГД Костанайской области Павел Унич. – После апробации пилотных проектов, которые реа­лизовывались на южных границах Казахстана, работаем в эксплуатационном режиме. В отличие от России у нас в регионе электронная очередь запущена на маленьком пункте пропуска, где за сутки проезжает порядка 30–40 средств. То есть мы сможем понять, как это работает, как улучшить систему для дальнейшего масштабирования опыта на других пунктах пропуска.

Кроме структурирования транспортного потока на границе, платформа CarGoRuqsat призвана пополнить бюджет. Электронная очередь – платная процедура. Стоимость одного бронирования составляет 1 МРП.

– Чтобы встать в электронную очередь и пройти пограничный контроль, сначала нужно зарегист­рироваться на сайте Qoldau и внес­ти все необходимые данные. Лучше всего это сделать через компьютер, поскольку программа новая и есть недоработки. Потом можно скачать мобильное приложение CarGoRuqsat, забронировать очередь, получить талон в виде SMS-оповещения, которое и предъявляется на границе. При этом предусмотрено внеочередное бронирование при перевозке животных, скоропортящихся и опасных грузов. Подчеркну, что это нововведение касается исключительно грузовых транс­портных средств. Физические лица проезжают границу как обычно – без очереди, – разъяс­нила представитель управления госдоходов Костанайской области Сауле Бисимбаева.

Забронировать время прохождения границы и получить талон может только тот, кто отправится в путь. Перепродать свою очередь нельзя. Правда, можно изменить время и день прохож­дения границы. Бесплатно такая возможность предоставляется в течение пяти дней со дня бронирования, а в течение 30 дней услуга стоит уже 100 МРП. При этом на получение талона дается шесть часов после регистрации. Кроме того, учитывая скопление грузовых фур на больших пунктах пропуска, талон на прохождение границы не сгорает в течение двух дней.

Костанайские перевозчики уже подсчитали, что в случае внедрения электронной очереди на всех пограничных пунктах пропуска в регионе их ежесуточная доходность составит примерно один миллион тенге.

В департаменте госдоходов поясняют: все собранные деньги поступят в бюджет, и расходоваться они будут на развитие инфраструктуры – ремонт тех же подъездных путей, самих пунктов пропуска, терминалов, стоянок. Дело нужное и важное.

За что боремся,

на то и напоремся?

Тем не менее костанайские грузоперевозчики, мягко говоря, не очень рады нововведению. Во-первых, платное прохож­дение границы – дополнительные расходы, хотя на первый взгляд они и кажутся мизерными.

– Годовая страховка в Беларуси стоит 1 000 евро, плюс «зеленая карта» – 1 000 евро, GPS по Беларуси вместе с обработкой выходит в 150 евро, да еще и платное прохождение границы. В общем, набирается довольно приличная сумма, – говорит представитель отраслевого совета палаты предпринимателей Костанайской области Алдан Менкеев.

Но даже не это так тяготит грузоперевозчиков, как вопрос заблаговременного бронирования электронной очереди. Ведь в последние годы объем грузоперевозок в Казахстане сущест­венно увеличился. Особенно это стало заметно после пандемии и введения антироссийских санкций.

Сегодня через нашу респуб­лику из Китая идет большой транзитный поток в Беларусь, Грузию, страны Европы.

Кроме того, растет и ширится география торговли Узбекистана и Кыргызстана, которые отправляют свои товары в другие страны мира опять-таки через наши границы. То есть нагрузка на пропускные пункты РК очень высока. Соответственно, услуга по бронированию электронной очереди будет разлетаться как горячие пирожки, порой даже не оставляя шанса местным перевозчикам.

– Вот как я могу забронировать электронную очередь за неделю, если не знаю, где моя машина будет через час? Грубо говоря, мы не всегда можем от Костаная до Карабалыка доехать за два часа – то гололед, то трассу замело, то еще какие-то проблемы... К тому же, если скоропортящиеся товары и животные пойдут без очереди, мы, все остальные, вообще будем месяцами стоять в ожидании своей очереди, – считает Алдан Менкеев. – Года три-четыре назад на один рейс в Москву уходило десять дней. Сейчас – три недели! И это пока только российская сторона ввела элект­ронную очередь! Если сейчас мы еще в Казахстане внедрим эту же систему, наступит коллапс, который в конечном итоге убьет весь транспортный бизнес. Мы просто встанем!

Перевозчики грузов утверж­дают, что уже несут огромные убытки: поскольку сократилось количество рейсов, уменьшились заработки. Пока только в полтора-два раза. Но дальше потери будут больше. По предварительным оценкам бизнесменов, при внедрении CarGoRuqsat на казахстанских пунк­тах пропус­ка их прибыли сок­ратятся в три, а то и в четыре раза.

При этом надо понимать, что страдает не только карман перевозчика, но и государственный бюджет. Ведь если сокращается доход предпринимателя, уменьшаются и налоговые отчисления. Так что, быть может, платно-электронное прохождение границы – мера преждевременная?

Первоочередные задачи

Помимо всех нюансов, связанных с дополнительными затратами и убытками, есть еще один немаловажный – неготовность самих пропускных пунктов к введению электронной очереди. Проблема не только в подъездных путях, но еще и в оборудовании. Отсутствие тех же досмотровых комп­лексов, призванных ускорить прохождение границы, только усугубляет положение дел. Ну и, конечно же, в Казахстане наличествует большая проблема с качеством сервиса. Нет стоянок, организованных в непосредственной близости от пограничных пунк­тов пропуска.

– Вот говорят, что проблема скопления грузовых автомашин на границе связана с тем, что к вечеру поток транспорта резко увеличивается. А хоть кто-нибудь задавался вопросом: почему? Да потому, что вся социальная инфраструктура для водителя – стоянки, мотели, столовые – находится очень далеко. Например, на трассе между Карагандой и Коста­наем – в Октябрьском и Атбасаре.

Соответственно, водитель, который проснулся в Атбасаре, до пункта пропуска доезжает только к вечеру. То же самое в направлении от Актобе до Костаная. Инфраструктура находится в Карабутаке и Хромтау. Все! Только две точки на 800 километров. То есть водитель, который в Актюбинской области с утра выехал из Карабутака, до Хромтау и границы с Россией доберется лишь вечером. Так что вы хоть какие электронные очереди вводите, а наплыв транспорта как был вечером, так и будет. Это объективная данность!

А может, кто-то возьмет и построит большой терминал в Костанае на объездной? Нет, конечно, потому что это не рентабельно. Сегодня стоимость одного гектара земли в Костанае составляет 50 млн тенге. Пустого участка, просто земли. И чтобы поставить там стоянку, нужно еще порядка 300 млн тенге инвестировать, говорит Алдан Менкеев.

Еще одна проблема заклю­чается в том, что в Костанайской области имеется только два международных многосторонних пункта пропуска – «Кайрак» и «Акбалшык». Но последний можно списать со счетов. Поскольку, во-первых, к нему ведет не республиканская трасса и выводит он в деревню, через него практически никто не ездит. Соответственно, в основном все грузы, движущиеся в Европу и проходящие транзитом через Казахстан, идут только через «Кайрак».

Остальные – двусторонние пункты, через которые могут проходить только казахстанцы и россияне. Так вот, костанайские грузоперевозчики считают: чтобы избежать транс­портного коллапса, прежде чем внедрить электронную очередь на границе, необходимо провести переговоры с российской стороной и перевести все пункты пропуска в многосторонние. К тому же неплохо было бы установить терминал непосредственно на границе, который выдавал бы талоны на прохождение электронной очереди день в день, как это делается в странах Европы, в Азербайджане, Турции.

Но опять-таки для этого в непосредственной близости к пунктам пропуска должны быть специально оборудованные стоянки, где водители мог­ли бы отдохнуть, принять душ и покушать, дожидаясь своей очереди. Пока эти вопросы не будут решены, внедрять элект­ронную очередь на границе, считают костанайские перевозчики, преждевременная затея.