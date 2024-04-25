Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель квартиры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Индере в результате пожара в квартире погибли двое детей: полиция задержала подозреваемого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

Как сообщалось, 25 апреля в 05:40 часов в поселке Индербор Индерского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома идет возгорание. К тому времени, когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира полностью сгорела. В спальне квартиры обнаружены тела погибших детей 10 и 7 лет. Также 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы.

"Следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего. 31-летний мужчина, который приобрёл емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в Уральск и водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в ДП.

В отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по факту убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, способом опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, малолетнего лица. Санкции данной статьи предусматривают пожизненное лишение свободы, отметили в полиции.