Полицейский спас жизнь ребенку

Общество
94
Михаил Тё, Жамбылская область

Можно сказать, что Асхат Куандыков оказался в нужном месте и в нужное время. О его героическом поступке стало известно случайно, когда на почту департамента полиции области пришло письмо, в котором жительница Тараза благодарит их сотрудника, спасшего жизнь ее сыну.

фото

По словам женщины, они с 11-летним сыном ехали на машине домой из школы, и внезапно ребенок стал задыхаться. Когда они остановились перед автосалоном, мальчик был уже без сознания. Мать стала звать на помощь.

«Я очень испугалась за жизнь сына, начала кричать, вся жизнь пролетела перед глазами... На крики сразу же подбежал мужчина и оказал моему мальчику первую медицинскую помощь до приезда скорой. Я очень ему благодарна, он спас сыну жизнь. Спустя время я узнала, что это был сотрудник полиции», – написала женщина.

Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Позже выяснилось, что у мальчика из-за высокой температуры тела язык запал в горло, поэтому он не мог дышать.

Спасшим ребенка стражем правопорядка оказался старший инспектор по особым поручениям штаба областного департамента полиции майор полиции Асхат Куандыков, который скромно промолчал о своем благородном поступке, считая, что это его гражданский и служебный долг. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый неравнодушный и способный оказать первую медпомощь человек.

«Хочу выразить Асхату огромную благодарность! Если бы не он, мой сын мог погибнуть. Желаю ему успехов в работе!» – написала женщина.

#ребенок #полицейский #спасение

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
Неприглядные врата страны
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

Страшно красиво: удары молнии попали в телебашню на Кок-Тоб…
Людей с инвалидностью заставляли попрошайничать в Актау
В республиканской коллегии адвокатов сделали заявление по с…
В Астане дольщики многострадального ЖК спустя 13 лет получа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]