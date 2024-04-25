Полицейский спас жизнь ребенку

Можно сказать, что Асхат Куандыков оказался в нужном месте и в нужное время. О его героическом поступке стало известно случайно, когда на почту департамента полиции области пришло письмо, в котором жительница Тараза благодарит их сотрудника, спасшего жизнь ее сыну.

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По словам женщины, они с 11-летним сыном ехали на машине домой из школы, и внезапно ребенок стал задыхаться. Когда они остановились перед автосалоном, мальчик был уже без сознания. Мать стала звать на помощь.

«Я очень испугалась за жизнь сына, начала кричать, вся жизнь пролетела перед глазами... На крики сразу же подбежал мужчина и оказал моему мальчику первую медицинскую помощь до приезда скорой. Я очень ему благодарна, он спас сыну жизнь. Спустя время я узнала, что это был сотрудник полиции», – написала женщина.

Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает. Позже выяснилось, что у мальчика из-за высокой температуры тела язык запал в горло, поэтому он не мог дышать.

Спасшим ребенка стражем правопорядка оказался старший инспектор по особым поручениям штаба областного департамента полиции майор полиции Асхат Куандыков, который скромно промолчал о своем благородном поступке, считая, что это его гражданский и служебный долг. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый неравнодушный и способный оказать первую медпомощь человек.

«Хочу выразить Асхату огромную благодарность! Если бы не он, мой сын мог погибнуть. Желаю ему успехов в работе!» – написала женщина.