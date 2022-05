Названы претенденты на "Грэмми"

Стали известны имена претендентов на премию "Грэмми-2016", вручение которой состоится 15 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ru.golos.ua. Отметим, что по числу номинаций лидируют канадский исполнитель The Weeknd, любимица миллионов Тэйлор Свифт, британец Эд Ширан и Марк Ронсон.Основной список претендентов на "Грэмми-2016":Courtney BarnettJames BaySam HuntTori KellyMeghan TrainorD'Angelo and the Vanguard – Really LoveMark Ronson featuring Bruno Mars – Uptown FunkEd Sheeran – Thinking Out LoudTaylor Swift – Blank SpaceThe Weeknd – Can't Feel My FaceKendrick Lamar – All RightTaylor Swift – Blank SpaceLittle Big Town – Girl CrushWiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You AgainEd Sheeran Thinking Out LoudAlabama Shakes – Sound and ColorKendrick Lamar – To Pimp a ButtterflyChris Stapleton – TravellerTaylor Swift – 1989The Weeknd – Can't Feel My Face.