Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане

Культура
Тао Минсю вручили орден «Достық» II степени от имени Главы государства

Фото: пресс-служба МКИ

Китайский блогер-миллионник, амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю награждена орденом «Достық» II степени от имени Главы государства. Высокую государственную награду ей вручила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Награждение стало признанием вклада Тао Минсю в продвижение Казахстана в китайском медиапространстве, популяризацию его культурного наследия и туристического потенциала, а также в укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем.

 В ходе церемонии Аида Балаева отметила значимость вклада Тао Минсю в укрепление дружбы между народами двух стран.

«Орден «Достық» II степени – это высокая государственная награда и признание Вашего вклада в укрепление дружбы и гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем. Благодаря Вашей работе миллионы людей смогли ближе узнать Казахстан, его богатое культурное наследие, живописную природу и туристический потенциал», – подчеркнула Аида Балаева.

Тао Минсю, известная также как Тао Тао, впервые посетила Казахстан в сентябре 2024 года в качестве приглашенного медиа-инфлюенсера. С тех пор она побывала в Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, опубликовав более 100 материалов с совокупным охватом свыше 1 миллиарда просмотров. В мае 2025 года ей был присвоен почетный статус «Посол туризма Казахстана».

Во время своей пятой поездки в Казахстан блогер путешествует по маршруту Алматы – Актау – Туркестан и принимает участие в мероприятиях Амал и Наурыз. Награждение китайского блогера отражает более широкий контекст укрепления казахстанско-китайского сотрудничества.

Сегодня отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне вечного всестороннего стратегического партнерства. Особую роль в этом играют дружественные отношения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые задают устойчивый вектор дальнейшего углубления двусторонних связей.

 Одним из ключевых направлений взаимодействия остается культурно-гуманитарная сфера. В 2026 году проходит Перекрестный год культуры Казахстана и Китая, который стал важной платформой для расширения сотрудничества в области театра, кино, выставочной деятельности, креативных индустрий и гастрольных обменов.

Важным результатом достигнутых договоренностей стало открытие Культурного центра Казахстана в Пекине. Это первое и пока единственное казахстанское учреждение такого рода за рубежом.

Центр стал площадкой для продвижения казахской культуры, языка, искусства и истории в Китае, а также для проведения выставок, лекций, концертов, мастер-классов и образовательных программ. Активно развивается и туристическое сотрудничество. Если в 2024 году Казахстан посетили 655 тысяч граждан Китая, то в 2025 году этот показатель достиг 968 тысяч человек.

Дополнительный импульс этому направлению придал запуск 29 марта 2026 года прямого рейса Алматы – Шанхай авиакомпанией Air Astana. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для развития туризма, деловых контактов и гуманитарных обменов.

