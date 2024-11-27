Не гнаться за количеством – куда важнее качество!

Движение по расписанию

На заседании министр транс­порта Марат Карабаев доложил о динамике железнодорожных перевозок, обновлении подвижного состава и парка вагонов, а также о развитии транспортных транзитных коридоров. По его словам, для обеспечения подвижным составом и снижения уровня изношенности парка в нынешнем году закуплено 185 локомотивов. На следующий год запланировано приобретение 187. В последующие три года ожидается поставка еще 257.

По данным Министерства транспорта, общий парк грузовых вагонов насчитывает 139 тыс. единиц. Из них на АО «НК «Қазақстан темір жолы» приходится 38 тыс. вагонов, которые задействованы в рамках социально значимых перевозок. До 2026 года национальный оператор дополнительно планирует поставить 3 тыс. полувагонов, из которых 800 уже введены в экс­плуатацию.

Особое внимание уделяется парку пассажирских вагонов. В прошлом году закуплено 118 новых вагонов, в этом – 143, в следую­щем приобретут еще 226. До 2029-го планируется закупить около 1 200 пассажирских вагонов, что позволит довести их парк до 3 тыс. единиц и снизить уровень изношенности до 38%.

В связи с изменением в мире традиционных логистических маршрутов с каждым днем возрастает значимость коридора Север – Юг, пропускная способность которого составляет 10 млн тонн в год. Фактически по нему в текущем году перевезено 1,8 млн тонн грузов. Учитывая потенциал коридора, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн.

Для этого, как отметил Марат Карабаев, в июле текущего года подписана Дорожная карта по синхронному развитию коридора с Ираном, Туркменистаном и Россией. С целью привлечения сюда грузопотока Казахстаном предоставлены специальные тарифные скидки в размере 50% на транзитные перевозки. Кроме того, ведется работа по созданию Единого логистического оператора на восточном маршруте Север – Юг по аналогии с Объединенной транспортно-логис­тической компанией (ОТЛК).

По данным Министерства транспорта, за истекшие 10 месяцев года объем грузоперевозок увеличился на 3,5% – до 263,4 млн тонн. Внутренние перевозки выросли на 9,7%, достигнув 156,2 млн тонн. Объем транзитных перевозок сохранился на уровне прошлого года, составив 22,4 млн тонн.

В рамках решения поставленных Касым-Жомартом Токаевым задач по развитию транспортно-логистической отрасли в респуб­лике реализуются масштабные инфраструктурные проекты. С прошлого года отремонтировано более 2,8 тыс. километров железных дорог.

– С учетом роста международных перевозок периодически возникают затруднения по стыкам. В текущем году решили вопрос по странам Центральной Азии. К примеру, по стыку Сарыагаш увеличили ежесуточный обмен с 24 до 36 поездов. С РЖД есть запас прочности, под будущие объемы начали осуществление Дорожной карты по модернизации стыковых пунктов, – сообщил председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.

Резюмируя доклады, Премь­ер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость наращивания усилий по модернизации отрасли. Особое внимание должно быть уделено железнодорожным вокзалам и инфраструктуре станций – на сегодня порядка 90% из них нуждаются в ремонте.

– Для достижения поставленных целей мы модернизируем существующие и строим новые железные дороги и логистические центры, а также обновляем подвижной состав. Это позволяет значительно повысить эффективность транспортной системы страны и ее пропускную способность. В результате принимаемых мер к 2029 году объем транзитных перевозок увеличится с 28 миллионов до 45 миллионов тонн, в том числе до двух миллионов двадцатифутовых контейнеров вырастет транзит, – подчеркнул Олжас Бектенов, отметив важность повышения конкурентоспособности казахстанских маршрутов в системе международных транс­портных коридоров.

Премьер-министр поручил завершить все процедуры для оказания качественных и оперативных государственных услуг на границе – на сегодня уже проведена интеграция налоговой и железнодорожной информацион­ных систем.

IТ-продукты пошли за рубеж

О работе, проводимой по увеличению объема IT-экспорта, повышению безопасности цифровых платформ и развитию отечественных стартапов в рамках деятельности Astana Hub, доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Жаслан Мадиев. Выступили также руководители IТ-хаба «Терриконовая долина» Сабир Ниязов, компаний: Arlan BioTech – Болат Султанкулов, ITS Partner Ltd – Марат Тастемиров.

Казахстан входит в число 30 самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн-услугам. За первое полугодие 2024 года экспорт IT-услуг вырос до 306 млн долларов. Ожидается, что к концу года объем превысит 600 млн долларов. При этом в целом за пять лет экспорт повысился в 20 раз. В республике на сегодня планомерно развиваются роботизация и технологии искусственного интеллекта, продолжается цифровая трансформация многих сфер.

Сформирована и постоянно совершенствуется законодательная база. Принята Концепция цифровой трансформации, созданы благоприятные экономические условия для развития венчурного рынка и стартап-экосистем. На площадке технопарка Astana Hub, ставшем реальным инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов, успешно работают свыше 1,5 тыс. компаний. Высокий экспортный потенциал имеют такие прорывные проекты, как E-commerce, BigData, GameDev, Fintech, MedTech и другие. Их успешное развитие должно способствовать росту экспорта IТ-продуктов и услуг к 2026 году до одного миллиарда долларов.

В рамках исполнения поручений Главы государства по подготовке молодых IT-специалистов в Казахстане запущена программа Tech Orda. Она нацелена на подготовку свыше 20 тыс. IT-специа­листов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ.

– Мы стремимся обеспечить подготовку квалифицированных кадров для повышения их соответствия требованиям рынка труда. На сегодня уже есть успешные истории выпускников программы Tech Orda. Они из абсолютно других отраслей смогли перейти в IT-сферу, – сообщил на заседании Правительства Жаслан Мадиев.

Премьер-министр отметил, что Правительство и далее будет целенаправленно поддерживать развитие IT-технологий и услуг. Необходимо продолжать политику развития региональных акселерационных программ и глобальной партнерской сети в других странах.

– Глава государства поставил задачу к 2029 году довести вклад цифровых технологий в экономику до одного процента и достичь не менее 80 процентов доли местного содержания в IТ-услугах. Основными драйверами в достижении данной задачи призваны стать IT-хабы и венчурные фонды. За шесть лет объем венчурного финансирования в Казахстане вырос более чем в шесть раз. Для дальнейшего роста мы должны привлекать передовых экспертов в данной отрасли. Нужно и дальше развивать образовательные программы, привлекать крупный бизнес и выстраивать грамотную цифровую инфраструктуру. Решение задач по цифровизации, развитию IТ-отрасли и обеспечению кибербезопасности должно способствовать развитию экономики, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках поставленных Президентом РК задач по развитию искусственного интеллекта ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства в данной сфере. В следующем году в Астане планируется запуск Центра ИИ, который должен стать точкой притяжения молодых талантов. Министерству цифровизации поручено держать этот вопрос на особом контроле.

Для полноценного обеспечения цифровой инфраструктурой в регионах необходимо должное внимание этим вопросам со стороны акиматов. Профильному министерству совместно с акиматами регионов поручено принять меры по развитию Astana Hub, поддержке региональных хабов и формированию благоприятных условий для развития экспортно-ориентированных направлений в IT-отрасли, а также актуализировать подходы в системе венчурного финансирования.