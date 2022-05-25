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Не хочешь сам, передай другому
Валентина Мелехова

Курсы управляющих общедомовым имуществом откроют в Костанае.

Надо сказать, что нынче это одна из востребованных должностей, возникших в ходе жилищной реформы, предусматривающей переход от КСК к ОСИ и ПТ.

Дело в том, что до часа икс остался месяц, а в Костанае только десятая часть домов определилась с новой формой управления. Основная проблема заключается в том, что жильцы многоэтажек боятся брать на себя ответственность. А значит, помощь управляющих компаний придется как нельзя кстати.

– Управлять многоэтажным жилым домом могут как физические лица – управляющие, так и юридические – управляющие компании. Они оказывают услуги на основании договора, заключаемого с председателем ОСИ. Управляющий занимается следующим: ведет списки собственников квартир и нежилых помещений, заключает договоры на оказание услуг с субъектами сервисной деятельности, составляет сметы расходов на содержание многоэтажки, ежемесячно предоставляет совету дома отчет об эксплуатационных затратах, обеспечивает свободный доступ собственников квартир к информации о деятельности объединения. В круг обязанностей входит также контроль качества услуг, оказываемых сервисными компаниями и сдачи налоговых деклараций, – пояснил председатель ассоциации «Мой дом» Руслан Досанов.

При этом управляющие – физические или юридические – должны отвечать квалификационным требованиям и иметь сертификат государственного образца.

Получить его можно в столичном университете или же на курсах, которые проводятся на площадке Казцентра ЖКХ. Пройти их могут граждане, достигшие 18 лет и имею­щие как высшее, так и среднее специальное образование.

Курс обучения составляет 120 часов, по окончании которого слушателям выдается сертификат, дающий право заниматься деятельностью по управлению многоэтажным жилым домом. Это отличная возможность для председателей КСК, которые с 1 июля могут остаться без работы.

– Есть дома, которые устраивает работа их КСК. Но поскольку деятельность кооперативов как формы управления прекратится уже через месяц, обслуживающий персонал – сантехники, сварщики, электрики – могут быть переведены в сервисную компанию, а председатель КСК может стать управляющим. Законом это разрешено. Ему нужно только пройти обучение. Кстати, в Костанае уже есть дома, которые планируют пойти по этому пути. Сейчас ТОО КСК «Строитель-2» проводит собрания с жильцами домов, которые обслуживал как кооператив, определяют совет дома, и в дальнейшем председатель будет работать с этими домами как управляющий, – рассказал руководитель отдела жилищных отношений Костаная Ержан Сулеймен.

Кстати, сейчас несколько десятков костанайцев учатся онлайн на курсах по управлению многоэтажками в Казцентре ЖКХ, по окончании которых, то есть в конце мая, получат сертификат государственного образца. Принимать экзамен у слушателей приедет представитель Казцентра ЖКХ из Нур-Султана.

– В ближайшем будущем планируем открыть обучающий центр в Костанае. Это будет намного дешевле и удобнее. Сейчас над этой идеей работают представители отдела жилищных отношений совместно с костанайским филиа­лом НПП «Атамекен», – рассказал представитель отдела жилищных отношений Костаная Сайлау Асылбаев.

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