Не оставить никого в беде

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Валентина Мелехова

Двое суток костанайцы боролись за последний въезд в областной центр, а также за жизнь тонущих собак

В минувшие выходные рекорд­ный паводок пришел в Костанай и Костанайский район. Райцентр последнего – город Тобыл – по-прежнему отрезан от Костаная двумя мостами, на которых произошли переливы. Остался лишь один путь – Большой мост, на укрепление которого последние двое суток брошены все силы. Спецслужбы, коммунальщики, чиновники укрепляли сооружение мешкотарой. Но сил явно не хватало. Аким города обратился за помощью к местным жителям, и на этот призыв откликнулись тысячи неравнодушных костанайцев.

Среди них Юрий Вагин. Помощь другим для молодого человека уже давно стала жизненным кредо. В школьные годы он с одноклассниками ездил в детские дома и интернаты, радуя их постояльцев подарками к самому долгожданному празднику – Новому году. А потом настолько проникся добрыми делами, что связал с этим всю свою жизнь, даже специальность выбрал подходящую. Юрий – социальный работник, помогает детям с ограниченными возможностями, а в свободное от работы время занимается волонтерством.

– Когда узнал, что нужны рабочие руки для укрепления Большого мос­та, тепло оделся, поскольку погода была ветреной, и поехал на подмогу. Прибыл на место примерно в десять утра, а уехал в десять вечера. Рядом со мной работали сотни мужчин, парней. Это обычные костанайцы, простые люди, которые неравнодушны к происходящей ситуации, к жизни своих земляков. Мы наполняли мешки песком, укладывали их по краям моста. В общей сложности засыпано более 1 500 тонн инертных материалов, наполнено и уложено 6 800 единиц мешкотары. Работа хоть и физическая, но усталости вообще не чувствовалось. Работали бы еще больше, но стемнело, уже практичес­ки ничего не было видно. На следую­щий день я уже был на другой точке – в пункте приема гуманитарной помощи: принимал вещи, продукты и распределял их нуждающимся, – рассказал Юрий Вагин.

А в ночь с субботы на воскресенье в одном из дачных обществ в пригороде Костаная шла усиленная борьба за жизнь 150 собак, постояльцев приюта для бездомных животных, который полностью ушел под воду. Вместе с волонтерами тонущих животных спасали сотрудники костанайского завода AGROMASH Павел Ткаченко, Аслан Сыздыков и Евгений Марченко, которые оказались на месте ЧП после оказания помощи жителям.

– Мы уже собирались уезжать, закончив помогать людям на дачных участках, но там было много собак: кто-то на привязи, кого-то сносило течением, и их вой был как по серд­цу ножом. Течение реально было сильным, сносило даже нас, поэтому решили оперативно съездить за лодкой, большинство животных удалось вытащить. Это не геройство, это человечность, – поделился главный энергетик завода Павел Ткаченко.

Надо сказать, что Костанай всегда славился своими жителями – душевными, самоотверженными, готовыми прийти на помощь ближнему. И в очередной раз они доказали свое единство, сплотившись в противостоянии со стихией.

#паводок #ЧС #Костанай #помощь #борьба #мост

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