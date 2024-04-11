Не приведет к массовому лишению родительских прав: Ашимбаев об усилении защиты прав женщин и безопасности детей

Сенат, Парламент
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Дана Аменова
Корреспондент

Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей не направлен на лишение родительских прав. Нормы документа преследуют, прежде всего, цель защитить и обезопасить. Иная интерпретация в корне неверная. Такую позицию высказал Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения закона на заседании палаты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, эти Законы были разработаны в рамках поручений главы государства и нацелены в том числе на профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей. В этой связи Спикер Сената призвал коллег четко расставлять акценты, подробно говорить о значении норм, которые включены в данный закон, и доводить до общественности эту информацию

«Уже сегодня в действующем законодательстве, в законе о браке и семье, есть нормы, по которым лишаются родительских прав родители в случае совершения каких-то уголовных правонарушений. Но мы не видим массового лишения родительских прав. Такого не было в нашей истории. И соответственно нет никаких оснований, это вот мое личное мнение, считать, что закон, если он будет в дальнейшем одобрен и подписан Главой государства, приведет к массовому лишению родительских прав. Это некорректная и неправильная интерпретация. В законе нет таких норм. Поэтому здесь мы должны четко и ясно доводить до общественности, что закон не направлен на лишение родительских прав тех или иных родителей. Он работает на защиту женщин и обеспечение безопасности детей», – подчеркнул спикер Сената, комментируя рассматриваемый закон.

Стоит отметить, что на заседании палаты сегодня сенаторы рассматривают в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутсвующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

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