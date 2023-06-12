Не только считать, но и...

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Лаура Тусупбекова

Отчеты об исполнении бюджета Высшей аудиторской палаты (ВАП) в Парламенте– всегда интересное мероприятие. Этот отчет, по сути, фиксация не просто недочетов, плохого планирования или недостаточно высокой исполнительной финансовой дисциплины. И хотя ВАП лишь констатирует недочеты и «слепые» места бюджета, по отчетам ведомства вполне можно проследить и следы, оставленные грязными руками коррупционеров. Глава ВАП Наталья Годунова, отметив, что задача аудиторов – показать слабые места, требующие корректирующих и упреждающих управленческих решений госорганов, озвучила важный месседж о необходимости наделения палаты новыми полномочиями…

Как отметила Наталья Годунова, мы так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате – распыление больших ресурсов на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач.

– Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации ставим их на утрату. И вроде все исполнялось, но эффект сомнителен. Рабочие места создаются тысячами, а Минтруда прогнозирует рост безработицы. Экономический эффект отложенный. Расширение и выход на проектные мощности запланированы через три-пять лет, а дальше уже никем не контролируются. В большинстве своем проекты снимаются с мониторинга сразу по завершении реализации. Отдельные попытки оценить эффект есть, но это больше исключение, чем правило, – сказала главный аудитор страны.

При этом оценить работу гос­органов задача тоже непростая, так как статданные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы. А те, что есть, не дают целостного представления о результатах.

– Да и как согласиться с заявленными достижениями, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объемов финансирования в большинстве своем не влияют на их значения. Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недос­товерной статистикой. А Правительство на их основе принимает управленческие решения, – сказала Годунова.

До сих пор задействованы далеко не все резервы в части пополнения бюджета. Конечно, республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом значительно увеличился. Но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, остаются вне действия закона. А это – теневая экономика. Плюс неучитываемые в течение десятилетий налоговые льготы, которые и дальше продолжают действовать. Порой, на минуточку, для процветающего финансового бизнеса!

– В стране действуют и другие льготы и преференции, объем которых вообще никем не оценивался. Аудитом ВАП установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством национальной экономики, ни Комитетом госдоходов, а это потери бюджета только за 4 года порядка 10 трлн тенге. В результате – хронический дефицит бюджета. То есть жизнь не по средствам, а в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% от чистых доходов бюджета, или 2,9 трлн тенге, – констатировала Наталья Годунова.

При планировании бюджета не проводится анализ управления долгом, не просчитываются источники погашения. В составе госдолга не учитывается долг субъектов квазигоссектора. А это 19,7 трлн тенге.

– При неспособности субъектом квазигоссектора платить по долгам, они ложатся бременем на государственный бюджет. Так как многие займы привлекаются под государственные гарантии.Мы планируем в этом году провести государственный аудит эффективности управления государственным и гарантированным государством долгом. Посмотреть в разрезе проектов и эффективности их реализации. Осенью доложим Парламенту, – пообещала глава ВАП.

Нерациональное расходование бюджетных средств все больше осуществляется через подрядчиков и поставщиков.

– В каком плане? Если четыре года назад мы считали, что завышение ПСД составляет до 30% и оценивали эту сумму в триллион тенге в год, то сейчас, пользуясь ростом цен на строительные материалы и разговорами о высокой инфляции, удорожание проектов стало эпидемией и исчисляется уже далеко не одним триллионом бюджетных средств. А на эти деньги мог быть закрыт вопрос по аварийным и трехсменным школам, который никак не удается решить, или могли быть реконструированы теплоэлектроцентрали и тепловые сети, большинство из которых дышит на ладан, – была честна Годунова.

Высказалась она и относительно планов развития министерств и их бюджетных программ, в которых практически нет конечных показателей, связанных с изменением качества жизни населения.

– Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи километров! А человеку от этого лучше жить стало? Непонятно! Не определишь! Никак! Потому что условия задачи неправильно определены. Конечно, по поручению Главы государства реализуются целевые программы микрокредитования, субсидирования бизнеса, повышения доходов населения и другие, которые имеют конкретный положительный эффект. Но это ручное управление. А на человека должна быть настроена вся бюджетная система, – сказала глава ВАП.

Не секрет, что квазигосударственный сектор – неотъемлемый проводник государственной политики. Между тем, сказала Наталья Годунова, деятельность управляющих холдингов в целом остается непрозрачной, а их подотчетность Парламенту вообще отсутствует.

– Национальным холдингам и компаниям пора принять эту данность и прекратить отстраняться от решения общегосударственных задач. Продолжающаяся десятилетиями поддержка со стороны государства должна давать эффект. Национальные холдинги в новом формате способны стать флагманом в развитии реального сектора экономики. Сейчас же долговая наг­рузка растет, а дивиденды составляют незначительную статью доходов республиканского бюджета.

И еще один важный момент озвучила Наталья Годунова. Передача значительных ресурсов на региональный уровень и выявляемые системные проблемы свидетельствуют о необходимости наделения новыми полномочиями Высшей аудиторской палаты и повышения статуса ревизионных комиссий.

– Уже прошло более полугода с момента преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату в рамках конституционной реформы. Но до сих пор не определены правовые границы полномочий и компетенций ВАПа. Уверены, что совместными усилиями наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями позволит усилить и парламентский контроль за исполнением бюджета. И это будет способствовать реализации формулы Главы государства: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», – сказала ­Наталья Годунова.

#Парламент #бюджет #РК #отчет #ВАП

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