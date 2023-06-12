Не только считать, но и...
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Лаура Тусупбекова
Отчеты об исполнении бюджета Высшей аудиторской палаты (ВАП) в Парламенте– всегда интересное мероприятие. Этот отчет, по сути, фиксация не просто недочетов, плохого планирования или недостаточно высокой исполнительной финансовой дисциплины. И хотя ВАП лишь констатирует недочеты и «слепые» места бюджета, по отчетам ведомства вполне можно проследить и следы, оставленные грязными руками коррупционеров. Глава ВАП Наталья Годунова, отметив, что задача аудиторов – показать слабые места, требующие корректирующих и упреждающих управленческих решений госорганов, озвучила важный месседж о необходимости наделения палаты новыми полномочиями…