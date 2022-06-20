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Не утонуть в водовороте проблем
Юлия Полонская

О главном ресурсе жизнедеятельности – воде – говорили участники парламентских слушаний в Мажилисе под председательством вице-спикера палаты Балаим Кесебаевой.

Во что это выльется

«Перспективы развития водной отрасли Казахстана в свете реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» – так тяжеловесно звучала тема этого очень непрос­того диалога, как бы подчеркивая важность поднимаемых вопросов и неизбежность катастрофы, если их не начать решать вовремя.

Тон разговору задал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, отметив реальность когда-то сомнительного прогноза о том, что вода будет дороже и важнее нефти.

– По оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель земного шара испытывает дефицит воды, и с каждым годом потребность человечества в водных ресурсах увеличивается примерно на один процент. При этом от достаточного обеспечения водными ресурсами зависят социально-экономическое развитие и безопасность любого государства, – отметил председатель Мажилиса. – В Казахстане, по заключениям международных экспертов, потребление воды к 2040 году вырастет на 46%, а дефицит – до 12 кубических километ­ров в год. Факторов, влияющих на это, достаточно. Это и рост численнос­ти населения, и особенности экономического развития, и другие причины.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства пос­тавил задачу в течение пяти лет обеспечить 100% чистой питьевой водой все города и села страны. В настоящее время такую потребность испытывают 1 543 села, или 544 тыс. человек. И работу в этом направлении нужно усилить.

Кроме того, установление взаи­мовыгодного сотрудничества с соседними странами должно приобрести стратегическое значение в обеспечении водной безопаснос­ти Казахстана.

– Сегодня функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима, водотоков и водоемов, а необходимо 800, – отметил Ерлан Кошанов. – Полноценного государственного водного кадаст­ра, можно сказать, нет. Все это затрудняет мониторинг количественного и качественного состояния водных ресурсов и препятствует сос­тавлению достоверного баланса водообеспеченности отраслей экономики. Водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных госорганов, что усложняет проведение эффективной государственной политики в отношении водных ресурсов.

Действительно, лить воду времени больше нет – спикер Мажилиса предложил в ближайшее время внести в нижнюю палату проект нового Водного кодекса, который должен способствовать сохранению водных ресурсов и их эффективному использованию.

Воды всем не хватит

Свои предложения по вопросам развития водной отрасли страны высказали и депутаты Мажилиса. С итогами работы Специальной временной комиссии по подготовке парламентских слушаний участников ознакомил ее руководитель – член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин, отметив, что на сегодня потенциал водных ресурсов страны для обеспечения водой отраслей экономики и населения еще до конца не изучен и оценен.

А между тем, как отметила мажилисмен Екатерина Смышляева, в соответствии с программой партии «АMANAT» до 2025 года необходимо провести строительство центральных водопроводов в 511 населенных пунктах. Остальные будут обеспечены водой путем установки пунктов раздачи за счет областных бюджетов.

Депутат Мажилиса Айжан Скакова считает, что в управлении водными ресурсами можно опереться на бассейновый принцип – с созданием открытых акционерных обществ, где граждане могут высту­пать как миноритарии. Сегодня это позволяют сделать изменение статьи 6 Конс­титуции и ее новая редакция, гласящая, что земля и ее недра, воды, рас­тительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

Ответы на вопросы

По прогнозу заместителя Премь­ер-министра Ералы Тугжанова, проект нового Водного кодекса депутаты смогут рассмот­реть уже в первом полугодии следующего года. По его мнению, с конструктивным решением наз­ревших проблем и внешнего, и внутреннего порядка действительно нужно поторопиться. Ведь рост дефицита воды, климатичес­кие изменения, интенсификация хозяйственной деятельности могут стать причинами социально-экономичес­ких проблем и напряженности в стране.

– Главным фактором минимизации указанных рисков являются «зеленые» технологии и устойчивое производство, включающее эффективное управление ресурсами, модернизация существующей и развитие новой инфраструктуры, повышение благосостояния населения и качества окружающей среды за счет применения рентабельных мер сокращения степени воздействия на окружаю­щую среду, – отметил заместитель Премьер-министра.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев добавил, что основной объем водных ресурсов Казахстана обеспечивают поверхностные воды, которые сконцентрированы в речных системах и имеют свойство восполняться за счет ресурсов озер и подземных вод. Между тем наша страна зависит от трансграничных стоков, особенно сильно – южные и западные регионы, где проживает около половины населения страны и условия жизнедеятельности которых напрямую зависят от водообеспеченности. По данным ведомства, Кызылординская и Туркестанская области зависят от трансграничных стоков более чем на 90%, Западно-Казахстанская и Атырауская области – на 80%, Жамбылская – более чем на 75%, Алматинская – на 48%.

– Министерство на системной основе осуществляет работу по трансграничному сотрудничеству. Так, по Арало-Сырдарьинскому бассейну ведется работа над соз­данием водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который позволил бы соблюсти баланс интересов всех стран, в том числе в энергетике, поливной воде и экологических нуждах При­аралья и Арала, – сказал Сериккали Брекешев.

Что касается мониторинга расходования, то основная доля использования воды приходится на сельское хозяйство – это около 65% общего водозабора, на промышленность и коммунально-бытовые нужды приходится в среднем 25% и 3,7% (из которых 52,3% забирается из поверхностных источников, а 47,7 % – из подземных).

Однако этот самый малый, казалось бы, процент использования требует самого пристального внимания к своим проблемам. Общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунк­тах составляет 43,9 тыс. км, из них замены требуют 6,3 тыс. км.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, в стране существуют системы водоснабжения, которые были построены более 40–50 лет
назад. В них наб­людаются высокий износ технологических систем, плохое техническое сос­тояние, частые аварии и неэффективная работа очистных сооружений.

– К примеру, в селе Кендала Алматинской области существую­щая водопроводная сеть построе­на в 1969 году, и для полного обеспечения населения села питьевой водой требуется реконструкция. Также требуют реконструкции групповые водопроводы Пресновский, Булаевский и Ишимский, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область. Они были построены в 1970-х годах, – отметил министр.

Вниманию участников парламентских слушаний была предложена также информация о состоянии водоснабжения в Атырауской и Кызылординской областях, которую представили акимы регионов Серик Шапкенов и Нурлыбек Налибаев. Итогом этого разговора стала выработка рекомендации Правительству по улучшению ситуации в водной отрасли.

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