Не везет, так не везет

Наценки и накрутки

«До работы два километра, всегда хожу пешком, но сегодня дождь и ветер, решила вызвать такси. Сделала заказ одновременно на двух сервисах, указала оплату 650 тенге безналом. На одном сервисе никто так и не откликнулся, на другом согласились за 900 тенге. Я поставила 700 тенге, мне в ответ взвинтили до 1 тысячи. Решила, что проще позвонить руководителю и извиниться за опоздание. Такое впечатление, что наши таксисты не хотят работать, зато хотят получать сразу и много».

Этот пост, выложенный 24 сен­тября жительницей Усть-Каменогорска Анель Жакуповой, вызвал шквал комментариев. Горожане привели множество историй, когда, понадеявшись на такси, остались ни с чем – опоздали на самолет, поезд, важную встречу.

Одна родительница, заказавшая машину до дачного поселка, рассказала, как ее с двумя детьми и сумками высадили на обочине, потому что закончился асфальт.

Другой горожанин вспомнил, как в салоне стоял смачный запах бараньей туши, валялось сено, – таксисту, видимо, не пришло в голову помыть салон. Многие написали про дикие цены в разгар карантина, когда только за вызов брали 3 тыс. тенге, и при этом ждать приходилось по два часа...

– Я живу в Алматы, время от времени бываю по служебным делам в Усть-Каменогорске, – оставила подробный комментарий Перизат Ахметова. – Так что могу сравнивать. Такси – это служба, которая должна откликнуться вовремя, доставить быстро и безопасно туда, куда тебе нужно. В Алматы я делаю заказы через мобильное приложение, машина приезжает в течение 3–4 минут. Чаще всего, только заказал – через пару минут такси здесь.

В Усть-Каменогорске так не выходит. Даже днем можно ждать 15–20 минут, никто не откликается. Если машина нужна в позднее время, куковать приходится полчаса и дольше, будто все вымерли. По стоимости тоже все плачевно. Сколько раз указывала адекватную, на мой взгляд, цену, но дешевле, чем за 800 тенге, никуда не уедешь. В моем родном городе такие расценки бывают только в час пик. Понятно, что в Алматы тоже встречаются странные, мягко говоря, автомобили, никогда нет контрольно-кассового аппарата, а иногда и таксометра.

Но где реально кошмар – это в Усть-Каменогорске! Как-то пробовала сделать заказ дедовским способом по телефону – мне грубо ответили. Я была в шоке, давно от такого отвыкла. Спрашивала у местных знакомых, как выкручиваются, если, например, опаздывают на самолет или поезд. Многие сказали, что надеяться на сервисы невозможно, все стараются иметь «своих» таксистов.

Собственно, не надо глубоко копать, чтобы понять, почему усть-каменогорское такси – это дорого и сердито. Достаточно пообщаться с водителями, и вывод напрашивается сам собой: среди них нет конкуренции, некому и не с кем бороться за место под солнцем. Летом в городе минимум машин, потому что большинство уходят на загородные трассы – таксовать у мест отдыха. Осенью и зимой спрос по определению повышенный, особенно в непогоду. Самые ленивые таксисты в такие дни просто остаются дома – уверены, что на завтра заработают.

Почему это возможно? Как правило, водители регистрируются в качестве перевозчиков одновременно во всех сервисах – сегодня это делается дистанционно, никто не требует трудоустройства только в одной компании. В итоге у каждого шофера перед глазами весь пул заказов, можно выбирать самые выгодные. Остальные заявки накапливаются, висят в ленте. Выливаются для клиентов в долгое ожидание, иногда часами.

Казалось бы, владельцам таксопарков следовало бы подсуе­титься – привлечь побольше таксистов, сделать более заманчивыми условия работы. Но в Усть-Каменогорске бизнес пошел иным путем: здесь все отдали на откуп компьютерной программе. Причем в буквальном смысле. Как пояснил таксист со стажем Максат Тулегенов, как только набирается некое число заказов, автоматически включается наценка на 20%, на 40% и так далее. Чуть ли не до бесконечности.

– Мало того, есть даже коэффициент наценки в зависимости от района, – рассказал водитель. – Самый высокий автоматически вводится там, откуда поступает большинство заказов. Это всегда центр, здесь главный «сенокос». На окраинах люди могут вызвать машину, часами ждать, и нет никакой гарантии, что уедут. Отдельная «накрутка» идет, если на улице непогода, в часы пик, а также в праздничные дни.

Хамите, парниша!

Единственное право, оставленное клиентам агрегаторами, это право пожаловаться. Стоит зайти на любой сайт – в комментариях масса нареканий на грубость, непрофессионализм, опасное вождение. Другими словами, опция работает, она пользуется спросом. Кроме того, можно высказать эмоции диспетчеру – их телефоны указаны на большинстве городских информационных ресурсов. Если верить сайтам, каждая жалоба рассматривается, клиенту направляется ответ,

а в отношении водителя принимается решение.

Что касается мобильных приложений, есть оферты (публичные договоры) этих сервисов, с полным перечнем обязанностей и меры ответственности таксистов. Всегда полезно почитать, чтобы знать свои права. Правда, с учетом специфики Усть-Каменогорска можно заранее спрогнозировать: знание своих прав ничем не поможет горожанину получить услугу проезда на такси вовремя, безо­пасно и комфортно.