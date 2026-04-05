В Астане растёт число аварий с электросамокатами

В них уже пострадали 50 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане усиливают контроль за использованием электросамокатов на фоне роста числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. По данным столичной полиции, за последние месяцы зарегистрировано 45 ДТП, в которых пострадали 50 человек.

В городе насчитывается более 10 тысяч электросамокатов, из которых около 8 тысяч активно используются. Увеличение их числа сопровождается ростом нарушений правил дорожного движения.

Наиболее распространённые нарушения - передвижение вдвоём на одном самокате, пересечение пешеходных переходов без спешивания, а также использование электросамокатов несовершеннолетними.

«В столице фиксируется рост числа нарушений с участием электросамокатов, что требует усиления контроля и регулирования. Вводимые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности. Особое внимание уделяется ответственности пользователей и операторов сервисов», - сообщили в акимате.

Согласно действующему законодательству, электросамокаты отнесены к малым электрическим транспортным средствам и признаны полноценными участниками дорожного движения. На их пользователей распространяются требования закона «О дорожном движении», а за нарушения предусмотрена административная ответственность.

В частности, ответственность наступает по ряду статей КоАП: за перевозку пассажиров, нарушение ПДД и иные требования к участникам дорожного движения, а также за использование самокатов несовершеннолетними.

С 1 июля 2026 года требования к эксплуатации электросамокатов будут ужесточены. Вводится новая статья КоАП, предусматривающая ответственность операторов за передачу самокатов лицам без права управления.

Также планируется обязательная регистрация электросамокатов с присвоением номеров и ведением учёта, а также страхование гражданско-правовой ответственности операторов.

Минимальный возраст для управления составит 18 лет. Для движения по проезжей части потребуется водительское удостоверение.

Дополнительно внедряются цифровые решения. Совместно с системой «Сергек» разрабатывается механизм автоматического распознавания регистрационных номеров для фиксации нарушений. Эти меры позволят снизить аварийность и повысить дисциплину пользователей электросамокатов в городе.

#Астана #электросамокаты #дорожное движение

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

70 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрант…
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области

