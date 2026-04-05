Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане усиливают контроль за использованием электросамокатов на фоне роста числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. По данным столичной полиции, за последние месяцы зарегистрировано 45 ДТП, в которых пострадали 50 человек.

В городе насчитывается более 10 тысяч электросамокатов, из которых около 8 тысяч активно используются. Увеличение их числа сопровождается ростом нарушений правил дорожного движения.

Наиболее распространённые нарушения - передвижение вдвоём на одном самокате, пересечение пешеходных переходов без спешивания, а также использование электросамокатов несовершеннолетними.

«В столице фиксируется рост числа нарушений с участием электросамокатов, что требует усиления контроля и регулирования. Вводимые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности. Особое внимание уделяется ответственности пользователей и операторов сервисов», - сообщили в акимате.

Согласно действующему законодательству, электросамокаты отнесены к малым электрическим транспортным средствам и признаны полноценными участниками дорожного движения. На их пользователей распространяются требования закона «О дорожном движении», а за нарушения предусмотрена административная ответственность.

В частности, ответственность наступает по ряду статей КоАП: за перевозку пассажиров, нарушение ПДД и иные требования к участникам дорожного движения, а также за использование самокатов несовершеннолетними.

С 1 июля 2026 года требования к эксплуатации электросамокатов будут ужесточены. Вводится новая статья КоАП, предусматривающая ответственность операторов за передачу самокатов лицам без права управления.

Также планируется обязательная регистрация электросамокатов с присвоением номеров и ведением учёта, а также страхование гражданско-правовой ответственности операторов.

Минимальный возраст для управления составит 18 лет. Для движения по проезжей части потребуется водительское удостоверение.

Дополнительно внедряются цифровые решения. Совместно с системой «Сергек» разрабатывается механизм автоматического распознавания регистрационных номеров для фиксации нарушений. Эти меры позволят снизить аварийность и повысить дисциплину пользователей электросамокатов в городе.