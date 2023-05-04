Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак

По словам активистов, все собаки убиты ударом в голову, разделаны и освежеваны. Рядом с трупами животных в яме найдена куча ошейников. Значит, четвероногие были не беспризорными: возможно, питомцев ищут и не могут найти хозяева.

Проведя собственное расследование, волонтеры выяснили, что на место бойни приезжала машина талгарской службы отлова бродячих животных. Авто попало в кадр фотоловушки, установленной зоозащитниками. Однако позже скотомогильник был забетонирован, а сотрудники талгарского райотдела ветеринарии заявили о своей непричастности к происшедшему ЧП.

Стражи порядка уже принимают меры по данному вопиющему факту. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов, уголовное правонарушение в установленном порядке зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Следствие начато управлением полиции Талгарского района. Проводится комплекс необходимых мероприятий по выявлению причастных лиц.

Тем временем активисты обратились в прокуратуру района и области, МВД, Минэкологии с требованием найти и строго наказать живодеров. Информация о бойне собак доведена до сведения World Animal Protection и других международных организаций по защите животных.