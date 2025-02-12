Необходимо контролировать целевое использование средств

Первым на заседании выступил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, вне повестки доложивший о новеллах, заложенных в проекте Налогового кодекса. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил на текущей неделе провести их обсуждение в регионах со всеми категориями граждан, для чего Правительством на места направлены рабочие группы.

Предстоит до 20 февраля внес­ти соответствующие поправки в проект Налогового кодекса для последующего его обсуждения в Парламенте. Премьер-министр тоже встретится с представителями бизнес-кругов в Астане и регионах.

О диверсификации и конкурентоспособности

Казахстанские аграрии готовятся к посевной. Нынче планируется засеять сельскохозяйственными культурами площади в 23,8 млн га, что на 518 тыс. га больше, чем в 2024 году. Зерновой и зернобобовый клин составит около 16,6 млн га (в 2024-м – 16,7 млн га). Продолжится исполнение Дорожной карты по диверсификации посевных площадей. Программа охватит около 1 млн га с упором на высокорентабельные культуры. Увеличить площадь масличных планируется на 365 тыс. га.

Акцент на масличные и бобовые культуры не случаен: они пользуются высоким спросом на рынке, цены на лен и рапс достигают 200 тыс. тенге за тонну.

– Это не только повысит рентабельность агробизнеса, но и улучшит структуру посевов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства, – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Спикер отметил важность раннего финансирования полевых работ на 2025 год, включая новые каналы кредитования через социально-предпринимательские корпорации (СПК). Это, по мнению главы Минсельхоза, поможет избежать финансовых проблем во время посевной. Однако пока только две СПК активно финансируют аграриев, несмот­ря на их повышенный интерес.

На сегодня сумма заявок на раннее финансирование со стороны сельских товаропроизводителей достигла 205 млрд тенге.

На весенне-полевые работы (с учетом объемов производства на НПЗ) выделено 401 тыс. тонн дизельного топлива. Утвержден график закрепления областей за НПЗ по его отгрузке, установлена фиксированная цена в размере 232 тенге за литр до станции назначения.

– Конечная стоимость устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге, что все равно дешевле на 45 тенге, или на 15 процентов по сравнению с розничными ценами на АЗС, – проинформировал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

В свою очередь глава Туркестанской области Нуралхан Кушеров сообщил, что в их регионе аграрии уже вышли в поле. О готовности к весенне-полевым работам доложили также акимы областей: Акмолинской – Марат Ахметжанов и Жамбылской – Ербол Карашукеев.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Глава государства уделяет особое внимание развитию аграрного сектора как одного из флагманов роста экономики. В своем выступлении руководитель Правительства сделал акцент на необходимости расширения посевных площадей под рентабельные культуры, ориентированные на экспорт и имеющие высокий рыночный спрос.

В этом году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 млрд тенге, средства на лизинговые услуги возросли до 200 млрд тенге. Для аграриев уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного дизельного топ­лива. Все эти меры, по словам Олжаса Бектенова, направлены на успешное проведение посевной.

– Государством приняты все необходимые меры для проведения посевной кампании. Важно обеспечить эффективную и организованную реализацию этих мероприятий. Министерство сельского хозяйства должно направлять льготное кредитование только на поддержку эффективных и добросовестных аграриев, – указал Премьер-министр, подчеркнув при этом, что акиматам необходимо постоянно контролировать целевое использование выделенных средств.

Кроме того, по словам Премьер-министра, имеется необходимость в обеспечении аграриев качественными семенами, при этом акцент сделан на стимулировании отечественных производителей. Важно также строго соблюдать агротехнологии, свое­временно вносить удоб­рения и применять средства защиты растений.

В ходе заседания руководитель Правительства дал ряд поручений министерствам и акиматам. Для эффективной господдержки Министерству сельского хозяйст­ва совместно с управляющим холдингом «Байтерек» надлежит принять меры по оптимизации и упрощению процедур кредитования и субсидирования. Минис­терствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей – обеспечить контроль над поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Причем в отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевое использование распределенного топлива, – применять самые жесткие меры.

Министерству водных ресурсов совместно с Минсельхозом и акиматами поручено принять меры для бесперебойного обеспечения фермеров поливной водой. Акиматам – организовать проведение мероприятия по снегозадержанию и накоплению влаги.

В завершение обсуждения Премьер-министр подчеркнул: вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ находятся на особом контроле.

«Цифра» на службе у фермеров

Цифровизация отечественного АПК – важное направление в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. В настоящее время, как доложил Айдарбек Сапаров, на балансе Министерства сельского хозяйства имеются четыре информационные системы, в том числе по идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ), Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture» (ЕАСУ), Единая государственная информационная система субсидирования (ГИСС), Информационная система кредитования населения «Ауыл Аманаты». В разработке находится информсистема для прослеживаемости растениеводства.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и ­аэрокосмической промышлен­ности Дмитрия Муна, в сфере АПК оказываются 93 государственные услуги, из них 98% – в электронном формате. В 2024 году ими воспользовались более 2,6 млн раз. По 11 группам бизнес-процессов проведен реинжиниринг, семь из них – по земельным ресурсам, остальные – по растениеводству. В результате число документов, требуемых для отчетности, сократилось на 83%.

Вице-министр сообщил также, что в Казахстане ведется спутниковый мониторинг земель. Если раньше проверка рационального их использования была трудоемкой, то на сегодня процесс упрощен благодаря цифровизации.

Сейчас, по словам Дмитрия Муна, под мониторингом находится 116 млн га сельхозземель. С 2022 года в госсобственность возвращено 12 млн га сельхоз­угодий из-за неэффективного их использования. В 2025 году планируется вернуть еще 2 млн га. Для местного населения перераспределено 5 млн га пастбищ и сенокосов.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил: на первом форуме работников сельского хозяйства Глава государства поставил задачу по цифровой трансформации АПК. В этой связи Правительство уделяет особое внимание внедрению элементов «умных» технологий во всех отраслях аграрного сектора. Определены конкретные цели и ключевые направления.

Посредством применения цифровых инструментов следует обеспечить точность данных о потребности в финансовых средствах, о посевных площадях, поголовье скота. Руководитель Правительства подчеркнул, что цифровизация должна способствовать повышению прозрачности и эффективности мер господдержки.

– Важно внедрить IT-инст­рументы в учете земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы их оцифровка способствовала рациональному использованию, сбалансированному планированию посевных работ. Надо шире применять космический мониторинг всех сельхозугодий и использовать сельскохозяйственные дроны, – отметил Олжас Бектенов.

Другим значимым вопросом выступает система идентификации животноводческой и растениеводческой продукции. Необходимо выстроить прозрачную цепочку ее сбыта от происхождения до конечного потребителя. Прежде всего данная система должна быть ориентирована на учет производимой продукции, гарантию ее качества, контроль биологической и ветеринарной безопасности.

Премьер-министр подчеркнул необходимость шире использовать цифровые решения и искусственный интеллект в прогнозировании климатических рисков, объемов урожайности и рыночных цен на продукты питания. Кроме того, благодаря применению искусственного интеллекта предполагается опти­мизировать процессы полива, использования средств защиты растений и удобрений, потребления кормов, а также управления парком сельхозтехники.

– На сегодня остается актуальной проблема точности статистических данных в сферах животноводства, растениеводства, учета запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах, хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности. Все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных, – отметил Премьер.

В этой связи руководитель Правительства дал ряд поручений министерствам сельского хозяйства и цифрового развития. Совместно с акиматами регионов до конца 2025 года надлежит разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения. С акиматами до 1 сентября 2025 года следует завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве.

По поручению Главы государства в 2025 году планируется проведение Национальной сельскохозяйственной переписи. По ее итогам должна быть осуществлена полная оцифровка результатов, обеспечена постоянная актуализация полученной базы данных.