Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Сильные ветер, гололед и осадки в виде дождя и снега прогнозируют синоптики 5 ноября на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед, сообщает Казгидромет.



Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангыстауской области ожидается сильный дождь.

В четырех регионах Казахстана на 5 ноября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

По данным РГП "Казгидромет", на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке региона – сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части региона порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.