Неспешные технологии успеха

Между тем зря! Начать с того, что в Казахстане действует не так много компаний, где могут заявить о практически полном отсутствии так называемой «текучки кадров» и где работники трудятся по 20–30 лет, а кое-кто и всю сознательную жизнь.

Не так много и производств с высоким процентом казахстанского содержания, использующих выращенное в республике сырье и финансово стимулирующих развитие нескольких направлений сельского хозяйства – плодоводства и виноградарства.

Кроме того, здесь, как и во многих высокотехнологичных отраслях, приветствуется и всячески поощряется преемственность поколений и потомственные профессии.

...Если вы оказались на заводе «Бахус» впервые, вас, скорее всего, удивит тишина и то, что, на первый взгляд, предприятие кажется безлюдным. На самом деле его огромные площади в 7,2 га в самом центре Алматы обслуживают около 300 человек. Еще примерно столько же работников исполняют свои обязанности вне стен завода.

Еще одной из особенностей здешнего производства можно назвать сочетание самого современного оборудования со старинными, если не сказать – древними технологиями, правилами и рецептами. Их секреты представители винных и коньячных домов по всему миру держат в тайне и передают из поколения в поколение.

Ну а цеха, где на заводе, носящем имя античного бога виноградарства и хмельного веселья Бахуса, бывает наиболее шумно, относятся к участкам розлива. Да и то лишь в тот момент, когда здесь уже готовой продукции придают товарный вид перед отправкой в торговые сети. Итальянское, германское, китайское оборудование представляет собой самые совершенные и высокотехнологичные на сегодняшний день решения в данной отрасли.

– Только монтаж и пусконаладка новейшей линии розлива может занимать по времени около года, – рассказывает заведующая лабораторией Динара Фаизова. – Завод использует технологию холодного бутилирования – продукция не нагревается, и напиток сохраняет свой первозданно богатый природный вкус и аромат.

При этом в цехе обеспечивается абсолютная стерильность: после каждого розлива вся линия тщательным образом промывается моющими растворами и специально для этого подготовленной водой. Каждый этап работы оборудования контролируется и проверяется специалистами.

О цехе водоподготовки следует рассказать особо. В день завод перерабатывает и использует для своих нужд около 11 тонн воды, которая применяется для очистки оборудования и даже купажа напитков. Так вот, рядом с со­временной действующей фильтрационной системой обратного осмоса, востребованной сегодня даже в космической отрасли, стоит в законсервированном виде установка по очистке воды. Ее предприятие когда-то при­обрело с демонтированной подводной лодки.

– В свое время данная установка была действительно идеальной для производственных целей завода, – сообщил инженер-технолог участка водоподготовки Дмитрий Ярына. – На ней процесс очистки воды очень интерес­ный, но сложный и трудоемкий. Кроме того, по технологии для работы установки требовалась серная кислота, а это теперь прекурсор. Как следствие, речь идет о дополнительных сложностях. Поэтому было принято решение закупить и смонтировать более технологичное оборудование. Вместе с тем и эту установку с субмарины можно в любой момент расконсервировать и запустить.

Но святая святых завода – погреба и подвалы. Здесь продукция, прежде чем попасть к потребителю, иногда созревает десятилетиями. Просто огромные емкости, холодильные установки, фильтры тончайшей очистки сырья... А изюминкой для гостей могут стать ряды дубовых бочек, где выдерживаются марочные виды крепких алкогольных напитков. Вот здесь все точно так, как 100, 200, 300 и более лет назад, за исключением современного оборудования, поддерживающего микроклимат, и строгого лабораторного конт­роля содержимого. Здесь же мы услышали и о первых проблемах, с которыми сталкиваются на предприятии.

Кстати, если на заводе «Бахус» нет, как было сказано выше, пресловутой «текучки» кадров, то кадровые проблемы, правда, иного рода, все же имеются.

– Да, у нас действительно коллектив стабильный. Я, к примеру, на заводе с 1993 года. Есть специалисты и с более продолжительным стажем, – объясняет главный технолог коньячного производства Айжан Жунусова. – Но у нас имеются серьезные трудности с поиском новых сотрудников. Сейчас элементарно технологов никак не можем найти. Один парень согласился, пришел, работает у нас. По нашей системе он должен год отработать рабочим, чтобы понять основы и самые «азы» производства. Потому что дипломированная молодежь теорию-то знает, а вот необходимой практики в вузе не получила. Только через год он сдаст аттестационный экзамен и сможет работать технологом. Мало кто выдерживает столь неспешные сроки. Прежде всего говорят: «Не хочу я быть рабочим!»

А один так и сказал: «У меня специальность – стандартизация, хочу только документами заниматься». Какими документами?

У нас же нет столько бумаг, чтобы каждый день новые разрабатывать! А своими руками попробовать, увидеть, как делается хороший продукт, не хотят. Вырастить технолога из своих рабочих – тоже не получается. Сейчас ребята с высшим образованием на рабочих специаль­ностях – редкость. А те, кто есть, уже либо в предпенсионном возрасте, либо к нему подходят.

Другой серьезной проблемой для завода «Бахус», о которой следует сказать открыто, являются существующие ограничения на рекламу отечественной алкогольной продукции и товарных знаков. Несмотря на сделанные в 2020 году для отечественных производителей послабления, создавшаяся ситуация фактически, считают заводские эксперты, идет вразрез с политикой поддержки отечественного товаропроизводителя. Более того, введенные еще 20 лет назад действующие законодательные ограничения сегодня играют на руку зарубежным экспортерам спиртного.

– На самом деле, с 2003 года мы уже привыкли обходиться без рекламы, хотя, думается, от этого больше страдает отечественный потребитель. Что касается собственно завода, то в традиционной рекламе предприятие особо и не нуждается, это факт, – подчеркивает исполнительный директор АО «Бахус» Ольга Волонихина. – Наше производство задолго до всех запретов зарекомендовало себя благодаря тому, что на заводе чтут именно искусство создания напитков по традиционной, отработанной поколениями и, отмечу особо, так как это важно, фирменной казахстанской технологии. И всегда отвечают за качество готовой продукции непосредственно перед потребителем. Шедевры нашей торговой марки на международном уровне завоевали два Гран-при, 70 золотых, 48 серебряных, 15 бронзовых и 19 специальных медалей.

В 2021 году торговая марка «Бахус» была признана общеизвестным товарным знаком и внесена в Государственный реестр товарных знаков республики, тем самым закреплен статус национального достояния страны.

По уровню вклада в имиджевую составляющую казахстанской промышленности «Бахус» не ограничивать надо, а, наоборот, оказывать ему поддержку, как и любому другому отечественному товаропроизводителю. И уж если говорить не только от имени завода, то следует упомянуть и о других проблемах отрасли.

О том, что рынок Казахстана не защищен от импортной продукции и, как следствие, наполнен в том числе дешевой продукцией сомнительного качества. О том, что из-за сложившейся ситуации виноделы не могут платить справедливую цену виноградарям, а виноградники вырубаются, потому что содержать их становится нерентабельно. О том, что система налогообложения на плодовые вина некорректна: по шкале налогов они относятся к ликеро-водочным изделиям, а должны относиться к вину.

Завод «Бахус» тоже имеет собст­венные виноградники в Алматинской области, где выращиваются сорта «мерло», «саперави», «ркацители», «пино», «каберне» и «мускат». Это позволяет контролировать качество сырья и поддерживать традиции производства.

Планы завода включают значительное расширение вино­градных плантаций. Это поз­волит предприятию не только улучшить собственную сырьевую базу, но и создать новые рабочие места, что важно для устойчивого развития экономики региона. В долгосрочной перс­пективе предприятие намерено увеличить экспорт продукции, расширить линейку товаров, а также сохранить лидерство на рынке производства натуральных напитков.