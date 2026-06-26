Мощности увеличились в три раза

Сделано в Казахстане
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Питьевую бутилированную воду под брендом Sartay в Западном Казахстане начали выпускать два года назад. Завод по ее розливу был открыт в селе Юбилейном Теректинского района при поддержке фонда развития предпринимательства «Даму».

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Питьевая вода из собственной скважины проходила несколько ступеней очистки и разливалась в ПЭТ-тару разных объемов, до полутора литров. Уже весной нынешнего года предприятие вышло на новый этап развития. Была введена в экс­плуатацию производственная линия по розливу воды в бутыли объемом 18,9 лит­ра, а также модернизирована линия по розливу воды в бутылки объемом 0,5, литр и 1,5 литра, что позволило нарас­тить выпуск продукции.

Укрепление позиций отечест­венного производителя стало возможным после вхождения предприятия в состав многопрофильной группы компаний Uniserv. В модернизацию ТОО «Sartay su» было инвестировано более 2,5 млрд тенге.

– На сегодня мощности завода увеличены в три раза – до шести тысяч бутылок питьевой воды в час, – говорит генеральный директор ТОО «Sartay su» Алишер Кенжебаев. – Сейчас выпускаем бутилированную питьевую воду с газом и без газа, готовимся к монтажу наших основных новых производственных линий. Работаем над дистрибуцией. Воду продаем в Уральске, Актау, Астане. В планах – наладить сбыт воды Sartay во всех регионах и городах Казахстана. В дальнейшем будем продвигать нашу торговую марку и в соседних странах: России, Узбекистане, Кыргызстане.

Чтобы обеспечить потребителей качест­венной бутилированной водой, на заводе действует собственная лаборатория, специалисты которой ведут мониторинг каждого этапа произ­водства.

Пока предприятие работает на одной скважине, в процессе – бурение еще двух. Вода из подземных пластов в этой местности богата полезными минералами и микроэлементами. Поэтому в планах у заводчан – розлив минеральной лечебно-столовой воды.

В ближайшее время в ТОО «Sartay su» будут смонтированы и запущены в работу три дополнительные производственные линии: будет существенно расширен ассортимент продукции, добавится линейка безалкогольных сахаросодержащих напитков.

– Таким образом, розлив воды и безалкогольных сахаросодержащих напитков будет вестись на четырех линиях: баночной, линии по розливу в стеклотару и линии горячего и холодного розлива. Если измерять продукцию в литрах, то максимальная мощность завода на сегодня составляет девять миллионов литров в месяц, – отметил гендиректор завода.

Сейчас на предприятии занято более 20 человек. С выходом завода на проект­ную мощность здесь будут работать в три смены. То есть еще около 120 жителей сел Юбилейного, Барбастау и Подстепного, а также Уральска будут обеспечены работой на постоянной основе.

#производство #питьевая вода #Sartay

Популярное

Все
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
История ожила в «цифре»
Первые ракетки страны стартовали с побед
Подиум для всех
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Основа формирования профессионального судейского корпуса
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Проявил отвагу во время пожара
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Десять друзей одного села
Экологично и надежно
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайс…
Лучшие производства года назвали в Улытау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]