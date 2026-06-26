Мощности увеличились в три раза

Питьевая вода из собственной скважины проходила несколько ступеней очистки и разливалась в ПЭТ-тару разных объемов, до полутора литров. Уже весной нынешнего года предприятие вышло на новый этап развития. Была введена в экс­плуатацию производственная линия по розливу воды в бутыли объемом 18,9 лит­ра, а также модернизирована линия по розливу воды в бутылки объемом 0,5, литр и 1,5 литра, что позволило нарас­тить выпуск продукции.

Укрепление позиций отечест­венного производителя стало возможным после вхождения предприятия в состав многопрофильной группы компаний Uniserv. В модернизацию ТОО «Sartay su» было инвестировано более 2,5 млрд тенге.

– На сегодня мощности завода увеличены в три раза – до шести тысяч бутылок питьевой воды в час, – говорит генеральный директор ТОО «Sartay su» Алишер Кенжебаев. – Сейчас выпускаем бутилированную питьевую воду с газом и без газа, готовимся к монтажу наших основных новых производственных линий. Работаем над дистрибуцией. Воду продаем в Уральске, Актау, Астане. В планах – наладить сбыт воды Sartay во всех регионах и городах Казахстана. В дальнейшем будем продвигать нашу торговую марку и в соседних странах: России, Узбекистане, Кыргызстане.

Чтобы обеспечить потребителей качест­венной бутилированной водой, на заводе действует собственная лаборатория, специалисты которой ведут мониторинг каждого этапа произ­водства.

Пока предприятие работает на одной скважине, в процессе – бурение еще двух. Вода из подземных пластов в этой местности богата полезными минералами и микроэлементами. Поэтому в планах у заводчан – розлив минеральной лечебно-столовой воды.

В ближайшее время в ТОО «Sartay su» будут смонтированы и запущены в работу три дополнительные производственные линии: будет существенно расширен ассортимент продукции, добавится линейка безалкогольных сахаросодержащих напитков.

– Таким образом, розлив воды и безалкогольных сахаросодержащих напитков будет вестись на четырех линиях: баночной, линии по розливу в стеклотару и линии горячего и холодного розлива. Если измерять продукцию в литрах, то максимальная мощность завода на сегодня составляет девять миллионов литров в месяц, – отметил гендиректор завода.

Сейчас на предприятии занято более 20 человек. С выходом завода на проект­ную мощность здесь будут работать в три смены. То есть еще около 120 жителей сел Юбилейного, Барбастау и Подстепного, а также Уральска будут обеспечены работой на постоянной основе.