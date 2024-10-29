Нет акцизов – нет свободы Свежий выпуск 29 октября 2024 г. 2:18 3 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Усть-Каменогорске суд приговорил к одному году ограничения свободы организатора подпольного цеха по производству спиртных напитков. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Как сообщили в областном департаменте экономических расследований, в ходе оперативной работы был выявлен цех, где хранилась алкогольная продукция без государственной лицензии. Общая стоимость изъятой партии превысила 6,6 млн тенге. Кроме того, в ходе обыска дополнительно изъято 2,3 тыс. литров спирта, а также 14 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. – Мы провели встречу с представителями бизнеса на площадке областной палаты предпринимателей, – пояснила руководитель организационно-контрольного отдела департамента Жанар Тайгаранова. – Аудитория получила исчерпывающую информацию, какие наказания предусмотрены за незаконный оборот подакцизной продукции, а также за продажу и распространение вейпов. #суд #Усть-Каменогорск #приговор #акцизы