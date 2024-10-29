Нет акцизов – нет свободы

Как сообщили в областном департаменте экономических расследований, в ходе оперативной работы был выяв­лен цех, где хранилась алкогольная продукция без государст­венной лицензии. Общая стоимость изъятой партии превысила 6,6 млн тенге. Кроме того, в ходе обыска дополнительно изъято 2,3 тыс. литров спирта, а также 14 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

– Мы провели встречу с представителями бизнеса на площадке областной палаты предпринимателей, – пояснила руководитель организационно-контрольного отдела департамента Жанар Тайгаранова. – Аудитория получила исчерпывающую информацию, какие наказания предусмотрены за незаконный оборот подакцизной продукции, а также за продажу и распространение вейпов.