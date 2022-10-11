Фото: Kazpravda.kz
Общество
Незаконно выданных 33 земельных участка вернули в госсобственность в Казахстане

Антикоррупционная служба сообщила о начале 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников Социально-предпринимательских корпораций (СПК). Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Kazpravda.kz.

Так, в Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК «Astana», «Тараз», «Сарыарқа» и «Солтүстік».

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования земельного и предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включённые в перечень приоритетных видов деятельности.

К примеру, в Карагандинской области в период 2019-2021 гг. акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК «Сарыарқа» 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.

В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены 6 земельных участков для СПК «Солтүстік». Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов.

В Астанеа и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.

По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы, акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка, отметили в ведомстве.

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