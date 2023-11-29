Незримая нить гармонии

Редко так случается, что сразу три творческих человека могут объединить усилия и сделать что-то по-настоящему стоящее, при этом не оттеняя друг друга. Прогуливаясь по галерее, есть перед какими работами остановиться, а над некоторыми и задуматься. Графика, живопись, интересные замыслы в запечатленных на холстах образах. Чувствуется школа за плечами художников, усердие и количество труда, вложенного в произведения. Немного не достает реализма, но тут уже одно из двух: либо молодые мастера уже успели его перерас­ти, либо придут к нему, но уже несколько позже, когда краски воображения смогут наполнить новыми смыслами не придуманную реальность, а настоящее.

– Я называю стиль, в котором работаю, позитивной иронией, – рассказывает о себе Бахтияр Смагул. – А если хотите более официально – это больше фигуративное искусство. Стараюсь нести свой позитив, жизненный опыт. Какие-то воспоминания, фрагменты ситуаций из жизни переношу на холст. Мне хочется мотивировать людей на какие-то важные, серьезные действия.

Бахтияр не стесняется говорить, что его целью в творчестве является мировое признание. Чтобы его добиться, он трудится не покладая рук. Наш интерес в первую очередь вызвали его графические работы: уверенные и четкие линии, продуманные и законченные сюжеты. Хотя и в красках художник силен не менее. В работе «Безбашенные», где, судя по кольцам на руках, изображены объятия супружес­кой пары, привлекают детали и символизм. Маленький домик, авто – как атрибуты семейного счастья, из кармана видны ключи – не картина, а иллюстрация к личному, зрительскому представлению об идиллии.

Произведения Махаббат Сагындык, напротив, выглядят даже немного излишне умиротворенными, хотя сама автор считает себя в обычной жизни человеком не очень сдержанным и импульсивным. Достаточно неожиданным было увидеть среди ее работ натюрморт со скрытым христианским сюжетом под названием «12». При первом взгляде картина вроде бы и непримечательная, но что-то заставляет у нее задержаться. Читаешь название, пересчиты­ваешь предметы – не совпадает, и вдруг проекциями всплывают композиция, сюжетная линия, и перед тобой – «Тайная вечеря». Тут тебе сразу и школа, и стиль, и замысел, и его воплощение.

– Считаю, что мы все свою жизнь и пишем, и раскраши­ваем сами, – говорит Махаббат. – Когда я работаю, то постоянно ищу какую-то гармонию как в себе, так и в моем окружении. Так или иначе эта гармония отражается в картинах. Тут, к примеру, парные образы, там – на картине под названием «Символ удачи» – заложен мифологический смысл. Изображена художница, рисующая черепаху с магическим квад­ратом на панцире. Эту черепаху с отметинами когда-то выловил из моря рыбак, и она принесла ему счастье найти себя в жизни и даже стать правителем государства.

Увидев работу Евгении Кулагиной, сразу захотелось спросить, а сколько стоит ее картина под названием «Новая жизнь»? Нетривиальный сюжет, где-то даже суровый и в чем-то монументальный: шахматная доска с уже оконченной партией поражением черного короля и пробиваю­щимся сквозь нее ростком хвойного дерева. Все это на лоне природы в освещении солнца, сияющего в правом верхнем углу. Другая работа – «Домовенок» – как показалось, навеяна творчеством Врубеля. Те же бездонные глаза, как у знаменитого «Демона», разве что штрихи и техника более современные.

– Рисую я сызмальства, всегда любила экспериментировать с материалами, – объяс­няет Евгения свой творческий путь. – Судьба благоволила, что я встретила нужных людей в нужное время. В частности, своего наставника, который, во-первых, за год подготовил меня к тому, что я поступила в Казахский национальный педагогический университет имени Абая на грант, во-вторых, позволил моему таланту развиться и показал правильный для этого путь. Пять лет учебы пролетели как птица над головой, потому что коллектив был волшебный, вокруг одни единомышленники. После университета, конечно же, началась основная работа как над собой, так и над произведениями, которые вы видите.

После беседы с молодыми художниками стало понятно, как им удалось вместе устроить и провести выставку и почему, собственно, работы трех разных авторов выглядят так органично. Оказалось, что все они вышли из одной мастерской – занимались в студии Георгия Халанского. Отсюда исходит и дружба самих мастеров, и прослеживается незримая нить, объединяющая столь разные таланты воедино.