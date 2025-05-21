Ни один ребенок не должен остаться без внимания взрослых

Правительство
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Вопросы организации летней занятости и отдыха школьников и студентов рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Последние звонки и ЕНТ

Нынешний учебный год завершают в стране 3,9 млн учащихся. 217 тыс. одиннадцатиклассников выпускаются из школ, из них претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, не более 5%. Таким кратким статистическим отчетом предварил свой доклад на заседании министр просвещения Гани Бейсембаев.

– Учебный год планируется завершить проведением единых классных часов «Білімім – Отаныма». По решению педагогического совета проведение торжест­венного мероприятия, посвященного выпускникам школ, «Мектебім, саған мың алғыс!», запланировано на 23 или 24 мая. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18–20 июня, – сообщил министр.

По данным министерства, в 2024⁄2025 учебном году в колледжах обучались более 550 тыс. студентов. 173 тыс. завершают учебу, из них по рабочим специальностям 123 тыс., в рамках дуального обучения – 27 тыс. Ежегодно растет процент трудоустройства выпускников: в 2024 году трудоустроен 81%.

– В рамках проведения Года рабочих профессий большое внимание уделяется повышению их престижа и взаимодействию колледжей с бизнесом. По итогам учебного года число шефствующих предприятий увеличилось в семь раз. Сегодня свыше 4 тысяч предприятий шефствуют над 662 колледжами, – отметил Гани Бейсембаев.

Сейчас на повестке ведомства стоит вопрос, касающийся организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей и молодежи во время предстоящих летних каникул. Предусмотрено функционирование 191 загородного, а также более 10 тыс. пришкольных, палаточных и юрточных лагерей.

По данным Министерства просвещения, мероприятия летнего отдыха рассчитаны на 3,2 млн детей. В 936 вне­школьных учреждениях более 500 тыс. ребят будут охвачены дополнительным образованием.

По словам Гани Бейсембаева, совмест­но с регионами утвержден список всех центров отдыха, их готовность рассмот­рена на заседаниях республиканского штаба. Усилен контроль над соблюдением санитарных норм, требований пищевой безопасности, а также правил безопасности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Особое внимание уделяется детям из социально уязвимых категорий. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама» 10 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Приоритет отдается ребятишкам из многодетных и сельских семей. Всего же летними формами занятости, туристскими, творческими, интеллектуальными мероприятиями будут охвачены 3,4 млн детей.

В свою очередь вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов сообщил о начале проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) для абитуриентов, поступающих в вузы. Как стало известно, с 16 мая по 7 июля экзамен пройдет в 46 региональных центрах по всей республике.

– Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. Им предоставлена возможность дважды сдать ЕНТ за этот период и принять участие в конкурсе грантов с лучшим результатом. В 2025 году завершат обучение около 217 тысяч выпускников школ, из них 183 тысячи зарегистрированы на ЕНТ. По сравнению с прошлым годом число тестируемых стало на 30 тысяч больше. После завершения теста выпускники смогут ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с полным анализом результатов тестирования, – пояснил Талгат Ешенкулов.

Текущий учебный год в вузах будет завершен до 10 июля, параллельно идет подготовка к новому учебному году. Летом свыше 30 тыс. студентов будут заняты в молодежных трудовых отрядах «Жасыл ел» и стройотрядах. Порядка 140 тыс. студентов пройдут учебную и производственную практики.

Отдых интересный и безопасный

Тему продолжила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По ее словам, на время летнего отдыха детей министерство обеспечивает контроль санитарно-эпидемиологической безопасности и медицинского обслуживания лагерей. Каждый из них, включая палаточные, до начала сезона обязан получить санитарно-эпидемиологичес­кое заключение. В 2024 году, напомнила спикер, 19% (37) лагерей не провели подготовку вовремя и не смогли присту­пить к приему детского контингента.

– На летний период за каждым сезонным лагерем закреплены специалисты санитарно-эпидемиологической службы, проводится информационно-разъяснительная работа, организована горячая линия в КСЭК, – уточнила спикер.

Глава Минздрава призвала акиматы ускорить работу и уже на подготовительном этапе, еще до начала сезона, обеспечить завершение ремонта, благоустройство территорий, проверку инженерных сетей, оснащение инвентарем и своевременное получение санитарно-эпидемиологических заключений.

По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, в Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей. Маршруты патрулирования приближены к школам и детским площадкам, усилен надзор на пешеходных переходах и перекрестках, полицейские проверяют соблюдение правил безопас­ной перевозки школьников.

Отдельное внимание уделяется безопас­ности в местах массового отдыха детей. МВД обеспечивает проверку персонала лагерей, закрепляет за ними сотрудников полиции и организует сопровождение перевозок ребят к местам отдыха.

О развитии детского туризма, работе спортивных секций и организации спортивных мероприятий для детей во время летних каникул на заседании Правительства доложил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев. Вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о культурно-познавательных мероприятиях, специально разработанных для расширения культурного и творческого потенциала юного поколения, а министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова – о возможной трудовой занятости школьников и студентов летом.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов сообщил, что в настоящее время совместно с акиматами актуализируется перечень разрешенных для купания мест, в том числе с использованием данных платформы 2ГИС, где на 1 мая зарегистрировано 698 пляжей. Глава МЧС напомнил: основная причина несчастных случаев, связанных с гибелью детей на воде, – оставление несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Подводя итог обсуждения, Премьер-министр подчеркнул важность проведения экзаменов, Единого национального тестирования, отдыха и оздоровления детей на высоком организационном уровне. Отдельно отмечена необходимость обеспечения безопасности на пос­ледних звонках и выпускных вечерах.

– Обращаюсь также к родительской общественности: прошу вас организовать контроль за своими детьми во время выпускных вечеров, а главное – за досугом во время каникул. Именно ваши внимание, вовлеченность в жизнь и проблемы детей окажут более действенный эффект. Основы нравственности, правила поведения в обществе и патрио­тизм прививаются в первую очередь родителями. Никакие министерства не заменят родительскую заботу и участие в жизни детей. Воспитание достойных граждан – это большой совместный труд государства и общественности. Поэтому давайте укреплять взаимодействие в становлении ответственных, образованных и патриотичных граждан, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил государственным органам создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период.

– Ни один ребенок не должен остаться без внимания. В приоритете – поддерж­ка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, – подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель Правительства поручил акимам взять под личный контроль открытие имеющихся детских лагерей и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Министерству здравоохранения – обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль питания детей во время летних каникул.

Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами поручено организовать временную занятость школьников и студентов, желающих работать в летний период. Причем все мероприятия должны проводиться с гарантией соблюдения трудовых прав и возрастных ограничений.

Перед Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами поставлена задача проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также обучить персонал навыкам спасения детей на воде и во время пожаров. Министерству внут­ренних дел дано указание обеспечить охрану общественного порядка, закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.

Также внимание участников заседания было акцентировано на вопросах профилактики детского дорожно-транс­портного травматизма. В связи с трагическими случаями неорганизованных сборов детей-спортсменов поручено не допускать их выезд за пределы своих населенных пунктов без соответствую­щих согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции.

Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акиматам регио­нов необходимо обеспечить в каникулярный период бесперебойную работу соответствующих служб. Все организационные вопросы поручено решить до 1 июня текущего года.

Как подчеркнул Премьер-министр, всем заинтересованным госорганам перед летним сезоном надлежит провести среди населения широкомасштабную разъяснительную работу по вопросам безопасности и правильного поведения на водоемах, в лесу, на дорогах. Минис­терству туризма поручено наладить межрегиональное взаимодействие с акиматами для расширения географии детского туризма.

– Детям из западного региона интересно будет увидеть восток нашей республики. Школьникам из южных областей – показать северные регионы, и наоборот. Дети должны познакомиться со всем природным и культурным многообразием родного Казахстана, – отметил Олжас Бектенов.

Министерству культуры дано поручение обеспечить в период каникул бесплатный доступ ребят к музеям, театрам, заповедникам и национальным паркам. Акиматам регионов и Министерству просвещения – ускорить реализацию поручения Главы государства по строительству оздоровительных лагерей и центров инновационного творчества детей. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию в установленные сроки.

#Правительство #заседание

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