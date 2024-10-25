Никогда не поздно

Будучи журналистом, я всегда считала, что главная цель моей работы – доносить до людей информацию, которая важна для общества. За годы работы освоила множество профессиональных навыков: сбор информации, интервьюирование, написание аналитических статей. Но со временем пришло осознание того, что для более глубокого понимания происходящих в нашем регионе событий и для повышения качества моих материалов мне не хватает одного важного элемента – знания казахского языка.

Мангистауская область – уникальный регион с богатой историей и культурой. Все больше совещаний и официальных мероприятий проводятся на казахском языке, и в таких условиях необходимость освоить его стала очевидной. Я поняла, что без знания языка ограничиваю не только себя, но и свою возможность делиться полноценной информацией с моими читателями.

Именно тогда решила, что пора меняться и идти вперед – осваивать язык, который откроет передо мной новые горизонты.

Казахский язык – это не просто инструмент для работы. Это важная часть нашей идентичности, средство связи с историей и культурой, и, наконец, способ глубже вникать в смыслы происходящего вокруг.

Изучение любого языка требует времени и усилий, на этом пути я нашла замечательное сообщество – клуб казахского языка, куда каж­дую неделю приходят такие же, как я, желающие освоить или улучшить свои знания. Наши встречи проходят в непринужденной атмосфере: мы не просто учим грамматику и лексику, но и общаемся, играем в языковые игры, обсуждаем повседневные темы на казахском. Такая методика помогает легко и естественно погружаться в язык, снимает барьеры и даже делает процесс увлекательным.

Особенно ценным для меня стало то, что участники клуба – люди разных возрастов и профессий, у каждого из них свой мотив изучения языка. Но всех нас объединяет одно – стремление стать ближе к своей культуре и окружающим людям через знание языка. Клуб стал не только учебной площадкой, но и местом, где можно получить поддержку, задать вопросы и поделиться успехами.

Освоение языка не может быть успешным без его активного применения в жизни. Я стараюсь использовать казахский в самых простых ситуациях: разговариваю с продавцами в магазинах, заказываю такси и общаюсь с водителями на казахском языке. Такие повседневные моменты помогают мне лучше закрепить полученные знания, развивают навык свободного общения, а главное – снижают языковой барьер.

К сожалению, похвастаться великими успехами я не могу, однако как минимум страх произносить слова на казахском языке мною преодолен. Кстати, как выяснилось, опасение произносить слова вслух – не только мои личные комплексы, а вполне себе распространенное явление в изучении нового языка. Именно поэтому в нашем клубе работает правило – не исправлять людей при неправильном произношении и, уж тем более, ни в коем случае не смеяться. И это помогает. Обратила внимание, что продавцы в магазинах тоже с удовольствием становятся вашими «коучами» на бесплатной основе, достаточно вместо привычного «сколько с меня?» сказать: «Меннен қанша ақша?» Люди улыбаются и с удовольствием отвечают на казахском языке, а если какие-то цифры ты не понимаешь, указывают на калькуляторе.

Вообще среда по изучению казахского языка в стране достаточно благоприятная. Практичес­ки в каждом городе при АНК действуют бесплатные курсы. Современный отечественный кинематрогроф выдает потрясающие фильмы, смотреть которые с субтитрами полезно и интересно.

Важной частью моего пути к освоению казахс­кого стало чтение новостей на государственном языке. Это не только погружает в языковую среду, но и позволяет понять нюансы, которые не всегда можно уловить в переводах. Я начала замечать, как в моей памяти откладываются новые слова и выражения, как становится легче воспринимать речь на слух. Со временем казахский язык начинает казаться не таким сложным, а каждое новое слово становится шагом вперед.

Мой опыт показал, что язык – это не просто средство коммуникации. Это мост, который соединяет разные миры, культуры и истории. Каждый раз, когда пытаюсь общаться на казахс­ком, ощущаю, как становлюсь ближе к людям, лучше понимаю их ценности, мировоззрение, образ жизни. А для журналиста это особенно важно – ведь наша задача не просто передавать информацию, но и способствовать взаимопониманию между людьми.

Изучение казахского языка – не только очередной пункт в моем списке профессиональных задач, это личный вызов, который обогащает меня каждый день. Знаю, что впереди еще долгий путь, но уверена, что каждое новое слово, каждая фраза, сказанная на казахском, приближает меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя – как человека и как журналиста.

С учетом моей занятости на работе не питаю иллюзий выучить казахский за несколько месяцев. Мой предполагаемый срок – полтора года. Возможно, я себе льщу, однако думаю, что мои попытки не будут напрасными. По крайней мере покажу пример своим детям. Ведь я искренне считаю, что человек, владеющий несколькими языками, имеет ряд преимуществ перед тем, чьи знания ограничены только родной речью.