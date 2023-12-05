Никто не должен быть забыт

Инициатором поискового дела, организованного в регионе в 1986 году, стала Акзада Хайруллина из Хромтау.

Через пару лет при музее имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой был создан отряд поисковиков «Алия». Его организатором и командиром стал Сергей Сысоенко при поддержке Амангали Ордабаева, Алексея Горбия и других.

Получив в 1988 году юридическую регистрацию, в первую поездку в места крупных боевых действий времен Великой Отечественной войны отряд отправил полторы сотни актюбинцев. С того времени подобные выезды стали ежегодными.

Выезжают ребята в основном в Парфинский район Новгородской области, где воевала 2-я ударная армия, а также под Новгород, Калугу, Тверь. Неоценимую помощь поисковикам оказывают воины-«афганцы» во главе со своим лидером Гумером Галеевым. В 2010 году они объединились с «алиинцами» и участниками локальных войн. Так появился областной фонд «Боевое братство».

В октябре 2011 года в деревне Детчино Калужской области на месте битвы под Москвой, где воевала 312-я стрелковая дивизия, сформированная в Актюбинске, были установлены мемориальные доски на братских могилах в память о земляках.

В мае 2012 года поисковики перезахоронили найденные в Смоленской области останки десяти бойцов, в этом году – останки новобранцев, погибших 22 июля 1942 года во время крушения поезда на станции Киргизская в Мугалжарском районе. Мемориальные доски также установлены на братских могилах в деревнях Куркино и Мешуково Оленинского района Тверской области, где приняли бой 100-я и 101-я стрелковые бригады.

Подробно о становлении поискового движения в регионе рассказано в книгах, пропагандирующих героизм и мужество воинов в годы Великой Отечественной войны.

Среди них выделяется издание, написанное журналистом Глебом Чугуновым. Это книга «Горькая осень сорок первого». Уроженец города Сорочинска Оренбургской области 35 лет прожил в Казахстане. Он исследовал боевой путь 312-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Актюбинске.

Свидетельства прошлого, вобравшие в себя многолетний кропотливый труд энтузиастов, были выставлены в фойе городского Дома культуры, где отметили 35-летие поискового движения Актюбинской области. Рядом расположилась тематическая фотовыставка, в основном из черно-белых снимков.

Пробитые осколками каски, фляги, а также гранаты, части оружия, обнаруженные в ходе раскопок, стали экспонатами музея.

Гостями юбилея стали лидеры поис­ковых отрядов Оренбургской области, Уральска, Кызылорды, старшеклассники школ № 27, 16, 19 Актобе, студенты Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, курсанты ВИСВО им. дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова, члены отряда поисковиков «Ирбис», командиром которого является Юрий Соловьев.

– Хотя прошло почти 78 лет, как закончилась война, мы продолжаем находить останки воинов. К примеру, в этом году тела обнаружили под Смоленском, – рассказал Гумер Галеев, лидер «Боевого братства».

Он отметил, что усилиями добровольцев найдено около трех тысяч останков и установлено 116 фамилий погибших воинов.

– Каждый поиск – самый сложный. Мы спим в болотистых местах, в лесу, в палатках. В мае, бывает, выпадает снег, может ударить мороз. Мы уже привыкли к таким условиям. Есть поверье, что земля выталкивает кости погибших. Бывает, на одном месте безуспешно прошли пять-шесть раз, а седьмая попытка оказывается удачной, – рассказал Гумер Галеев.

В ходе торжества слова благодарности прозвучали от представителей областного и городского акиматов, руководства музея Алии Молдагуловой. Видеопозд­равления прислали из Оленинского района Тверской области, где находится мемориал 101-й стрелковой бригады, отряд «Красная гвоздика» из села Детчино, которое осенью 1941-го защищали бойцы 312-й стрелковой дивизии.

Сергей Лапшин привез юбилярам фотографии, сделанные в ходе Вахты памяти, организованной в этом году в Западно-Казахстанской области. Музею Алии Молдагуловой переданы осколки фашистских авиабомб, найденных на станциях Джанибек, Сайхин и Шунгай, что стало еще одним подтверждением того, что территория Казахской ССР подвергалась вражеским авианалетам.

– От Уральской области до линии Сталинградского фронта было всего 180 километров. По железной дороге в нашу сторону шли составы с эвакуированными и ранеными, на фронт везли боеприпасы, горючее, личный состав. Полгода регистрировались по пять-шесть авианалетов в день. Особенно досталось станции Сайхин и двум разъез­дам – 372-му

и 365-му, – рассказал Сергей Лапшин, имеющий 15-летний стаж поисковой работы.

Отряд имени Маншук Маметовой обнаружил останки 46 человек. В этом году провел первую Вахту памяти в Бокейординском районе. В планах – поднять останки 90 мирных жителей, в том числе эвакуированных, и более сотни бойцов Гатчинской дивизии, следовавшей на фронт.

Надежду на то, что эстафету поискового движения подхватит молодежь, дает интерес студента Актюбинского колледжа промышленных технологий и управления Данила Припадчева. Он занимается раскопками пятый год. Его активность отмечена благодарственным письмом акима Актобе Азамата Бекета.

Командир отряда «Алия» Сергей Сысоенко предложил внести памятник командира 312-й стрелковой дивизии Александра Наумова, установленный на улице его имени в Актобе, в городской реестр охраняемых памятников.

Юбилей подтвердил: доброе дело имеет начало, но нет ему конца, раз есть у него последователи.