Новая платформа приграничного партнерства

Ратификацию соответствующего соглашения между правительствами двух стран о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» одобрил Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева.

Центр станет новой платформой для развития совместного бизнеса на приграничной территории двух стран. Как пояснил, представляя документ, сенатор Алишер Сатвалдиев, объект будет располагаться вблизи контрольных пропускных пунктов Казахстана «Атамекен» и Узбекистана – «Гулистан». Он будет состоять из производственных площадок, складов и транспортной инфраструктуры.

– Это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические издержки и стоимость продукции для конечного потребителя, сократить количество участников цепочки поставок и повысить их эффективность. Согласно соглашению, общая площадь центра определена в 100 гектаров, стороны выделяют по 50 гектаров земли. Этой территории присваивается статус региональной индуст­риальной зоны, – сказал Алишер Сатвалдиев.

Согласно проводимому акиматом Туркестанской области конкурсу, прямым инвестором определена компания Trans-Continental Logistics Group, которая должна вкладывать средства во внут­реннюю и внешнюю инфраструктуру данного центра. По предварительным оценкам необходимые инвестиции составят порядка 27 млрд тенге. Конкретные условия и сумма финансирования будут уточняться после подписания инвестиционных соглашений. Однако уже сейчас инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию. К слову, технический запуск центра запланирован на четвертый квартал 2026 года, официальное открытие – на первое полугодие 2027 года.

Ожидается, что центр упростит перемещение товаров, услуг и граждан между Казахстаном и Узбекистаном, а также обеспечит ускорение процесса их таможенного оформления. Его деятельность направлена на создание благоприятных условий для интегрирования малых и средних промышленных предприятий государств в международную цепочку добавленной стоимости. Речь идет также о повышении эффективности использования производственной базы приграничных территорий, оптимизации процессов производства и повышении конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории центра, и развитии инновационных и наукоемких производств.

Отвечая на вопросы сенаторов о том, намерены ли уполномоченные органы распространять на другие пограничные зоны Казахстане подобные проекты, представитель Министерства торговли и интеграции сообщил, что такие центры будут открыты совместно с Кыргызстаном, Китаем и в прикаспийском регионе.

– Одобренный закон определяет правовую основу нового центра кооперации в промышленной сфере между Казахстаном и Узбекистаном. В его рамках определен статус Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», направления его деятельности и компетенция. Надеемся, что закон будет способствовать укреп­лению деловых связей и торгово-экономических отношений между двумя братскими странами, – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя закон.

На заседании сенаторы традиционно озвучили свои депутатские запросы. Так, Андрей Лукин акцентировал внимание на проблемах незаконной деятельности похоронных бюро, содержания кладбищ и отсутствия государственного контроля в этой сфере. Предложение депутата – разработать проект закона Республики Казахстан «О погребении и похоронном деле». О необходимости реформирования казахстанской оборонной промышленности высказался сенатор Геннадий Шиповских, поскольку из-за отсутствия четкого плана перехода бизнес не может заранее подготовиться к изменениям, что приводит к серьезным затруднениям. Сенатор Марат Кожаев призвал Кабмин усилить госконтроль за организациями по подготовке водителей, учитывая рост аварий на дорогах. Он также предложил расширить использование скрытого пат­рулирования и ввести обязательную пересдачу экзамена по ПДД для водителей с систематическими нарушениями.

Внимание Правительства на дефицит сельскохозяйственных земель и пастбищ, который препятствует развитию аграрного сектора и угрожает продовольственной безопасности, обратил Жанболат Жоргенбаев. Для решения воп­роса, по мнению депутата, необходимо пересмотреть порядок кратко­срочного лесопользования, внести изменения в земельное законодательство и внедрить цифровую идентификацию земель. О кризисе в сахарной отрасли, преодолеть который возможно за счет строительства небольших перерабатывающих заводов в Жамбылской области и области Жетысу, заявил Закиржан Кузиев. Кроме того, как подчеркнул депутат, важно провести проверку выполнения инвестиционных обязательств собственниками Таразского сахарного завода. Депутат Галиаскар Сарыбаев выразил обеспокоенность в связи с устареванием биолабораторий и нехваткой специалистов в сфере биобезопасности. Особое внимание было уделено проблеме сохранности полигонов, на которых находятся биоматериалы еще советских времен, деградации земель и важности применения искусственного интеллекта в биоинженерии и биоинформатике.