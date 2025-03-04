Новая услуга появилась на портале eGov.kz

Фото: АО «НИТ»

Теперь казахстанские специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора в онлайн-формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Новый сервис доступен для физлиц и значительно упрощает процесс сертификации, позволяя подать все необходимые документы онлайн и отслеживать статус заявки в Личном кабинете в режиме реального времени.

Сертификат государственного аудитора – документ, подтверждающий квалификацию специалиста в области аудита, который имеет право проводить проверку финансовой отчетности государственных и частных организаций в РК.

«Документ выдается Нацкомиссией, имеет специальную степень защиты и подтверждает присвоение кандидату квалификации госаудитора соответствующего уровня. Для оформления сертификата госаудитора необходимо подать документы и заявку на портале eGov.kz, пройти собеседование и подтвердить свою квалификацию», – сообщили в НИТе.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Бизнес» - Лицензирование и аккредитация» - «Аккредитация и сертификация»;

- выбрать услугу «Выдача сертификата государственного аудитора» и «Заказать услугу онлайн»;

- указать контактный номер и электронный адрес заявителя;

- выбрать квалификацию сертификата и указать, является ли пользователь выпускником зарубежного учебного заведения;

- прикрепить электронную копию документа об образовании с приложением;

- прикрепить копию документа, подтверждающего изменения личных данных (при наличии);

- приложить копию трудовой книжки и нажать «Отправить запрос»;

- подписать услугу одним из доступных методов подписания;

- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Все этапы подачи заявки, проверки документов и получения сертификата можно отслеживать онлайн через Личный кабинет.

«Процесс проверки займет около 6 месяцев, после чего заявитель получит уведомление о допуске к собеседованию или мотивированный отказ. В случае отказа можно подать документы повторно. За 10 рабочих дней до собеседования на сайте ВАП РК будет опубликован список допущенных кандидатов с указанием времени и места проведения собеседования. Также пользователи получат SMS-уведомление. После успешного прохождения собеседования в Личном кабинете кандидаты получат уведомление о присвоении квалификации государственного аудитора, а сертификат будет доступен в электронном виде в формате QR-кода», – говорится в официальном сообщении.

Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «НИТ» и ВАП РК, добавили в пресс-службе.