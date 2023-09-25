Новое поколение журналистов

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Кадиша Ныгмет

Телерадиокомплекс Президента и Maqsut Narikbayev University (МNU) открыли в столице Международную школу журналистики.

фото предоставлено MNU

В торжественном мероприя­тии участвовали советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, генеральный директор ТРК Президента Раушан Кажибаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Дэниел Розенблюм, послы ряда иностранных государств.

Уникальный образовательный проект реализован для подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в международную школу принят 201 студент, 20 из этого количества получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив «Dara».

– Уверен, что Международная школа журналистики предос­тавит студентам значительные возможности. С учетом того, что 70% обучения ведется на английском языке, а 30 – на казахском и русском, этот проект представляет собой мощный ресурс для обучения и расширения кругозора на международном уровне. Открытие факультета журналистики такого масштаба – истори­ческое событие для Казахстана. Уверен, что специалисты здесь создадут превосходную платформу для подготовки нового поколения журналистов, – отметил Берик Уали.

Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского для отдельных предметов. Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London. В образовательной программе новой школы особый упор делается на изучение современных методов журналистики, в соответствии с последними тенденциями в СМИ.

Возможность получить прак­тический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал Jibek Joly, ИА «Казинформ» и Центр документального кино.

– Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работы в разных форма­тах, – подчеркнула Раушан Кажибаева.

Обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.

– Прежде всего выражаю ­огромную благодарность за поддержку и оказанное доверие Президенту страны Касым-­Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мы понимаем высокую ответственность, возложенную на нас народом Казахстана, поэтому приложим все силы на подготовку квалифицированных специалистов в сфере журналис­тики, – сказал председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общест­ва и государства, сообщили в пресс-службе MNU.

#Астана #открытие #школа журналистики

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