Новое поколение журналистов Статьи 25 сентября 2023 г. 2:05 63 Кадиша Ныгмет Телерадиокомплекс Президента и Maqsut Narikbayev University (МNU) открыли в столице Международную школу журналистики. фото предоставлено MNU В торжественном мероприятии участвовали советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, генеральный директор ТРК Президента Раушан Кажибаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Дэниел Розенблюм, послы ряда иностранных государств. Уникальный образовательный проект реализован для подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в международную школу принят 201 студент, 20 из этого количества получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив «Dara». – Уверен, что Международная школа журналистики предоставит студентам значительные возможности. С учетом того, что 70% обучения ведется на английском языке, а 30 – на казахском и русском, этот проект представляет собой мощный ресурс для обучения и расширения кругозора на международном уровне. Открытие факультета журналистики такого масштаба – историческое событие для Казахстана. Уверен, что специалисты здесь создадут превосходную платформу для подготовки нового поколения журналистов, – отметил Берик Уали. Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского для отдельных предметов. Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London. В образовательной программе новой школы особый упор делается на изучение современных методов журналистики, в соответствии с последними тенденциями в СМИ. Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал Jibek Joly, ИА «Казинформ» и Центр документального кино. – Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работы в разных форматах, – подчеркнула Раушан Кажибаева. Обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA. – Прежде всего выражаю огромную благодарность за поддержку и оказанное доверие Президенту страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мы понимаем высокую ответственность, возложенную на нас народом Казахстана, поэтому приложим все силы на подготовку квалифицированных специалистов в сфере журналистики, – сказал председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев. Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства, сообщили в пресс-службе MNU. #Астана #открытие #школа журналистики