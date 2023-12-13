Новоселье сельских школьников

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Наталия Павлова

Сразу две обновленные школы распахнули двери в Теректинском районе Западно-Казахстанской области накануне Дня Независимости.

Предоставлено пресс-службой акима области

В прежнем здании общеоб­разовательной школы села Абай, построенном в 1974 году на 60 мест, не было ни спортивного, ни актового зала. В новой школе на 108 мест организованы девять учебных кабинетов, оборудованы мастерские, спортзал, читальный зал, библиотека и столовая.

Средняя школа села Енбек начала работать в 1966-м в приспособленном помещении. В этом учебном году здесь обучаются 42 школьника, работают 23 педагога. Проектная мощность нового здания школы – 60 мест. Здесь десять учебных кабинетов, в том числе интегрированные – химии-биологии, физики-математики, кабинеты языков, информатики и начальных классов. Имеются мастерские, спортзал, библиотека, столовая.

Ввод в строй новых объектов образования позволит обеспечить работой 87 сельчан.

Принявший участие в торжественном открытии аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что новые здания школ – один из ярких показателей государственной политики по поддержке и созданию условий для развития подрас­тающего поколения.

– Главой государства пос­тавлена серьезная задача перед системой образования – это ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения во всех регионах страны. Для решения поставленных задач в нашей области ведется строи­тельство 27 школ, 17 из них запланировано сдать в экс­плуатацию до конца текущего года. В рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2025 года планируется строительство 18 образовательных объектов, которые позволят полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ области. Соответствующие требованиям времени новые школы в селах станут центрами духовного развития, послужат воспитанию конкурентоспособных, образованных молодых людей, – отметил глава региона.

#ВКО #открытие #школы #День независимости

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