Новые возможности

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Валентина Мелехова

Смарт-центр для школьников открыли в Костанае. Современное трехэтажное здание, на возведение которого было затрачено свыше 11 млрд тенге, расположилось в новом микрорайоне «Юбилейный».

В цент­ре есть зал киберспорта с компьютерами нового поколения, кружок робототехники с большим количеством современных наборов для работы, кабинеты инженерии, виртуальной реальности, 3D-моделирования, гидропоники и аквапоники, кружок возобновляемых источников энергии с солнечными батареями и ветрогенераторами. В общей сложности в смарт-цент­ре будет работать 24 кружка по научно-техническому, эколого-биологическому и эстетическому направлениям.

Как сказал на открытии центра аким Костанайской области Кумар Аксакалов, не менее 1 300 школьников будут посещать 48 групп с государственным и русским языками обучения.

– Наши школьники получили возможность значительно повысить свои знания в научной сфере, развить способности в искусстве и выйти на новый уровень, участвовать в международных конкурсах. Считаю, что во всех районах области в будущем должны появиться такие современные дворцы школьников, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои мечты и добиться высоких результатов в любимом деле, – сказал аким.

#Костанай #школьники #смарт-центр

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