Новые возможности Свежий выпуск 20 ноября 2023 г. 2:00 48 Валентина Мелехова Смарт-центр для школьников открыли в Костанае. Современное трехэтажное здание, на возведение которого было затрачено свыше 11 млрд тенге, расположилось в новом микрорайоне «Юбилейный». В центре есть зал киберспорта с компьютерами нового поколения, кружок робототехники с большим количеством современных наборов для работы, кабинеты инженерии, виртуальной реальности, 3D-моделирования, гидропоники и аквапоники, кружок возобновляемых источников энергии с солнечными батареями и ветрогенераторами. В общей сложности в смарт-центре будет работать 24 кружка по научно-техническому, эколого-биологическому и эстетическому направлениям. Как сказал на открытии центра аким Костанайской области Кумар Аксакалов, не менее 1 300 школьников будут посещать 48 групп с государственным и русским языками обучения. – Наши школьники получили возможность значительно повысить свои знания в научной сфере, развить способности в искусстве и выйти на новый уровень, участвовать в международных конкурсах. Считаю, что во всех районах области в будущем должны появиться такие современные дворцы школьников, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои мечты и добиться высоких результатов в любимом деле, – сказал аким. #Костанай #школьники #смарт-центр