Новые возможности приграничья Статьи 19 февраля 2025 г. 5:35 2 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Делегация Атырауской области приняла участие в международной сельскохозяйственной выставке в Астрахани. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как отметил заместитель акима области Марат Мурзиев, Астрахань является городом-побратимом Атырау. Приграничные деловые контакты между двумя регионами в последние годы развиваются довольно успешно. – Участие в выставке дает возможность изучить и перенять опыт Астраханской области в сферах растениеводства, семеноводства, внедрения передовых аграрных технологий, – подчеркнул Марат Мурзиев. По его словам, в Атырауской области большое внимание уделяется развитию агропромышленного сектора. В овощеводстве за счет внедрения передовых технологий из года в год увеличивается урожайность. На сегодня 1 700 хозяйств занимаются племенным животноводством. – Мы готовы и в дальнейшем наращивать импорт астраханской плодоовощной продукции и картофеля, делиться с астраханскими коллегами опытом получения племенного поголовья крупного рогатого скота, – отметил Марат Мурзиев. Напомним: два года назад между двумя приграничными регионами был подписан объемный план мероприятий в целях дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Он предусматривает реализацию взаимовыгодных проектов до 2026 года. В конце минувшего года на встрече генерального консула РК в Астрахани с руководством российского региона обсуждались вопросы, касающиеся создания на казахстанско-российской границе центра приграничной торговли, увеличения объемов товарооборота. Отмечено наращивание делового взаимодействия в судостроении: в настоящее время на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строятся пять судов различного типа. #делегация #выставка #сельское хозяйство #Астрахань