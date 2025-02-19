Новые возможности приграничья

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Делегация Атырауской области приняла участие в международной сельскохозяйст­венной выставке в Астрахани.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместитель акима области Марат Мурзиев, Астрахань является городом-побратимом Атырау. Приграничные деловые контакты между двумя регионами в последние годы развиваются довольно успешно.

– Участие в выставке дает возможность изучить и перенять опыт Аст­раханской области в сферах растение­водства, семеноводства, внедрения передовых аграрных технологий, – подчеркнул Марат Мурзиев.

По его словам, в Атырауской области большое внимание уделяется развитию агропромышленного сектора. В овощеводстве за счет внедрения передовых технологий из года в год увеличивается урожайность. На сегодня 1 700 хозяйств занимаются племенным животноводством.

– Мы готовы и в дальнейшем наращивать импорт астраханской плодо­овощной продукции и картофеля, делиться с астраханскими коллегами опытом получения племенного поголовья крупного рогатого скота, – отметил Марат Мурзиев.

Напомним: два года назад между двумя приграничными регионами был подписан объемный план мероприятий в целях дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Он предус­матривает реализацию взаимо­выгодных проектов до 2026 года.

В конце минувшего года на встрече генерального консула РК в Астрахани с руководством российского региона обсуждались вопросы, касающиеся создания на казахстанско-российской границе центра приграничной торговли, увеличения объемов товарооборота. Отмечено наращивание делового взаимодействия в судостроении: в настоящее время на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строятся пять судов различного типа.

#делегация #выставка #сельское хозяйство #Астрахань

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