Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в сутки

Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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С открытием самого длинного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище более быстрый проезд до Усть-Каменогорска получили жители шести районов.

Проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности, мост соединяет шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский.

«В 2019 году было историческое решение главы государства. В результате в 2020 году началось строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Безусловно, мост имеет стратегическое, социальное, транзитное и туристическое значение. С социальной точки зрения необходимо отметить, что шесть районов, которые расположены вокруг моста, а это более 120 тыс. граждан, теперь имеют возможность круглосуточного проезда в областной центр», – сказал Марат Карабаев.

Министр также добавил, что для обеспечения безопасности людей с двух сторон моста установлены 40 специальных ледорезов. Также установлены видеокамеры для обеспечения круглосуточного мониторинга.

Сооружение сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 км новых дорог.

Ранее глава правительства Олжас Бектенов лично присутствовал на открытии моста.