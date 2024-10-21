На Бухтарминском водохранилище открыли самый длинный мост в стране

Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мост соединяет шесть районов

Фото: Правительство

Олжас Бектенов принял участие в открытии самого протяженного моста в стране через Бухтарминское водохранилище в ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство 

Сообщается, что проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности, мост соединяет шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил главе правительства о завершении строительства двухполосного автомобильного моста длиной 1316 метров. Сооружение сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 км новых дорог.

Проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества.

На встрече с жителями области премьер отметил, что реализация проекта обеспечит круглогодичное безопасное движение транспортных средств, придаст импульс социально-экономическому развитию Восточного Казахстана и окажет положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны.

«Новый мост построен по поручению главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Восточный Казахстан — это стратегический регион, через который проходят важные транспортные коридоры. Мост через Бухтарминское водохранилище улучшит логистические маршруты, обеспечит бесперебойные связи с приграничными странами.  
  
В свою очередь, жители региона, ставшие свидетелями открытия моста, прокомментировали, что мост значительно улучшит транспортную связь между населенными пунктами по обе стороны водохранилища, что обеспечит мобильность граждан, ускорит движение товаров, повысит доступ к услугам, а также позволит раскрыть туристический потенциал области.  

«В 2019 году жители этого региона написали обращение президенту страны. Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на просьбы людей, были выделены средства на строительство моста. На проекте работали только граждане нашей страны. Ни одного привлеченного из-за рубежа специалиста. Сколько людей нашли работу! Строительство велось в любую погоду – и в зимнюю стужу, и в летнюю жару», – сказал почетный гражданин Курчумского района Бакытхан Олмесеков.

Он назвал мост важным инфраструктурным проектом и историческим объектом для жителей страны и отметил, что расстояние, на которое уходило часы, сейчас можно очень быстро преодолеть. Особенно осложнялась зимняя переправа.

Премьер отметил, что особое внимание в ходе реализации крупных проектов уделяется привлечению отечественных специалистов и компаний-подрядчиков.  

«Глава государства очень большое внимание уделяет этому проекту и в целом развитию регионов. Вы правильно сказали, должно быть побольше мега-проектов, которые дают и работу, и инфраструктурную связность, и развитие. Компетенций у нас достаточно – без привлечения кого-то со стороны. Мы такие крупные проекты странового значения можем реализовать. И так и будет продолжаться. Сейчас по поручению президента правительство проводит политику поддержки отечественного предпринимателя, отечественных производителей», – отметил Олжас Бектенов. 
 

#Бектенов #мост #Карабаев

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