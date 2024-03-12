Новый рекорд

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Кадиша Ныгмет

Первое место и высшие награды сразу в двух номинациях среди 25 стран мира выиграли школьники РФМШ, Білім-инновация и гимназии № 138 им. М. Базарбаева города Алматы.

фото из архива "КП"

В городе Никосия Республики Кипр завершился чемпионат по робототехнике First Tech Challenge. Сборную нашей страны представила команда Sana Team. В ее составе Адиль Турсынгали, Арнар Даулеткул, Осман Акипбек, Алдияр Даулетулы, Дарын Смаил, Аббас Пахридин, Асылхан Ыбрай, Илияс Аширалин, Булат Айзерек, Сабыржан Жанайым, Газиза Кунгожина и Шолпан Аманкельды.

По итогам трех соревновательных дней наши школьники заняли 1-е место и получили главную игровую награду «Winning Alliance», а также высокую судейскую награду Think Award за устранение инженерных препятствий с помощью творческого мышления. «Наш робот поставил рекорд на турнире. За эти три дня мы получили очень ценный опыт, обменялись им с участниками из разных стран, выросли профессионально. За такие возможности мы хотим поблагодарить в первую очередь Президента нашей страны, а также управление образования города Алматы и центр «Алматы Дарыны» за бесценную поддержку», – сказали школьники.

Напомним, команда Sana Team получила путевку на Кипр в ходе регионального чемпионата Daryn First Championship, организованного Общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.

#чемпионат #школьники #робототехника

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