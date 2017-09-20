​Новый взгляд на миграцию

Вопросы формирования миграционных потоков в Центральной Азии и связанные с ними вызовы обсуждены в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) в Библиотеке Первого Президента – Лидера нации. Встреча экспертов, представителей государственных органов и общественных объединений состоялась в первый день регионального тематического семинара «История двух кризисов: миграция и насильственный экстремизм. Взаимосвязь миграции, образования и развития, предотвращение насильственного экстремизма».

Представленный МОМ на семинаре проект посвящен оценке уязвимости всех категорий мигрантов, а также роли интеграции в Центральной Азии. Открывая обсуждение, заместитель директора Библиотеки Первого Президента Тимур Шаймергенов обратил внимание на необходимость по-новому взглянуть на возникновение потребности у больших групп людей менять место жительства.

– Для многих миграция означает лишь сухие цифры статис­тики трансграничных перемещений, индексов рынка труда, а также различные законодательные инициативы, – сказал он в приветственном слове. – Сегодня мы с нашими партнерами хотели бы показать, что миграция имеет «человеческое лицо». Очень важно понимать, что за сухими цифрами стоят судьбы людей.

Тему распространения идей экстремизма и радикализма подняла региональный директор отдела по вопросам демократии и государственного управления миссии USAID в Центральной Азии Стефани Гарви.

– Мы разделяем общую озабоченность по поводу угрозы насильственного экстремизма, к сожалению, ни один регион не защищен от этого вызова, – констатировала она. – Наш проект направлен на снижение факторов, которые позволяют экстремистским группировкам вербовать трудовых мигрантов.

По ее словам, не только в рамках проекта МОМ, но и в целом в ходе регионального семинара необходимо подробнее рассмот­реть драйверы экстремизма и влияние на его распространение увеличения миграционных потоков. Также пересмотреть роль систем образования, средств массовой информации и других факторов.

В свою очередь руководитель офиса МОМ в Алматы Татьяна Хаджиэммануэль отметила особенности современных потоков перемещения больших групп. Так, по ее данным, в последние годы увеличилась трудовая миграция. Им приходится уезжать на заработки, оставив семью, при этом возрастает риск для детей. Изменился не только состав, но и основные направления.

– Мы наблюдаем, что из-за запрета повторного въезда (с января 2014 года в РФ действует правило «90 из 180», регламентирующее право повторного въезда для граждан безвизовых стран только через 90 дней после выезда. – Авт.) произошел отток трудовых мигрантов из Российской Федерации в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Большое число трудовых мигрантов едет теперь в Казахстан, в том числе и по причине культурной близости стран Центральной Азии, – привела данные Татьяна Хаджиэммануэль.

Она подчеркнула, что защищать права мигрантов необходимо еще в стране выезда. Для этого людям нужно предоставлять наиболее полную информацию о стране, в которую они выезжают, рассказывать о возможных рисках.

На встрече был представлен обзор региональных исследований МОМ/USAID/Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Цент­ральной Азии» и тематическое исследование «Два года членства Кыргызстана в ЕАЭС: промежуточные результаты». Также состоялось обсуждение вопросов мобильности населения, прав уязвимых категорий мигрантов и регионального сотрудничества, возможности, вызовы и передовой мировой опыт, которые могут способствовать реализации прав мигрантов.