Ну, «лягушка», держись!

Уходит в прошлое восхищение счастливчиками, имеющими дорогие часы, авто и прочие атрибуты. Все реже и реже мы склонны ставить знак равенства между богатством и успехом. В лидерах новые атрибуты престижа – ум и талант. За костюмчик от Гуччи уже никто не скажет тебе: «Молодец!», а за личную эффективность – вполне.Ответ на вопрос «иметь или быть» качнулся в сторону осмысленного бытия. Казалось бы, наступила благодатная пора для совершенствования, но подкатил новый дефицит – катастрофическая нехватка времени. И это явление меняет не только нас, но и нашу реальность. Все больше появляется семейств, предпочитающих не колесить с тележками по супермаркету, а заказывать продукты с доставкой на дом.Современный ритм жизни, особенно в больших городах, требует свести к минимуму бытовые хлопоты. К тому же многие люди сделали дом своим рабочим местом. И эта тенденция нарастает.Благодаря глобализации и улучшению коммуникаций наши возможности все шире. Мы больше стали путешествовать по миру и узнавать новое. Элитарных и недоступных сфер становится все меньше, а тяга к личностному росту все больше.Но никакие курсы и тренинги не помогут стать более эффективным, если не поменять подход к жизни. Да, мы умеем отличать срочное от важного, но по старинке продолжаем забивать свою голову тревогами и заботами. Не всегда удается сконцентрироваться на одном деле и довести его до конца.Но даже если не строить из себя повелителя времени, все равно научиться управлять минутами и часами очень сложно. Еще, казалось бы, совсем недавно удавалось в течение дня побывать в библиотеке, сходить в театр и в гости. Теперь из этого спис­ка выполняешь что-то одно. И то не всегда. Почему? Вольно-невольно приходится структурировать большой поток информации. И если не получается определить приоритеты, внимание рассеивается и распыляется, а потом, очнувшись от морока соцсетей, чуть ли не в отчаянье впадаешь от того, что инфопоток безвозвратно проглотил несколько часов.А мозг между тем постоянно нагружен перечнем текущих дел и планов. От этого вала он устает и дает сбои. Что делать? Как утверждают знающие люди, чтобы успевать больше, надо переписать все списки из своей головы на внешний носитель. Например, на бумажку. Мозг перестанет тревожиться и сделается продуктивным.И это проблема отнюдь не только сегодняшнего дня. Например, поэт Серебряного века Игорь Северянин напечатал на обложке одного из своих сборников вот такое объявление: «Я принимаю редакторов, желающих иметь мои поэзы на страницах своих изданий, по вторникам от 5 до 6 час. веч. Издателей я принимаю по средам от 5 до 6 часов веч. Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я с удовольствием принимаю по воскресеньям от 1 до 2 час. дня. Для литераторов, композиторов, художников и артистов я дома по четвергам от 1 до 3 час. дня. Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от 3 до 4 час. дня. Интервьюеры могут слышать меня по субботам от 2 до 3 час. дня».Такой вот насыщенный образ жизни вел более 100 лет назад вполне успешный литератор. Ради его выступлений полиция перекрывала Невский проспект, а поклонницы кидали ему на сцену драгоценности. И он никому ни копейки не заплатил за консультацию по тайм-менеджменту. Да он и слова-то такого не знал, потому что не владел иностранными языками.Мировой эксперт в области психологии Брайан Трейси предлагает использовать прием, который называется «съешь лягушку». Его смысл заключается в том, чтобы с утра пораньше сделать самое неприятное, самое противное дело. Автор бестселлеров советует выполнять эти задачи в начале дня, чтобы потом переключиться на более интересное, любимое и ценное.