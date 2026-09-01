Доверие – основа конституционного развития

Статьи,Основной закон
Маржангуль Акимжанова, руководитель отдела Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК

Устойчивый экономический рост невозможен без надежной защиты права собственности

фото из личного архива М. Акимжановой

Экономическое развитие любой страны невозможно без доверия. В том числе доверия граждан и инвесторов к тому, что их собственность находится под защитой и их законные имущественные интересы будут защищены государством. Именно эта система доверия сегодня формирует новую повестку конституционного и правового развития Казахстана.

Право собственности перестает восприниматься исключительно как гражданско-правовая категория. Все чаще речь идет не только о сохранности имущества, но и об экономической самостоятельнос­ти человека – его возможности свободно распоряжаться нажитым, принимать хозяйственные решения, уверенно планировать свое будущее и сохранять созданное для следующих поколений.

Там, где эта уверенность подор­вана, неизбежно снижается деловая активность, откладываются инвестиции, а капитал начинает искать более выгодные юрисдикции. Именно поэтому в обновленной Конституции гарантии неприкосновенности имущества и жилища получили более четкое закрепление.

Мировой опыт последовательно подтверждает: устойчивый экономический рост невозможен без надежной защиты права собственности. Уверенность граждан, предпринимателей и инвесторов в сохранности своих активов формирует основу для долгосрочных вложений, развития бизнеса и соз­дания благоприятного делового климата.

Статья 29 Конституции РК прямо закрепляет: «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда». Принудительное отчуждение имущест­ва для государственных нужд допускается лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом, и только при условии равноценного возмещения. Эта норма формирует базовый правовой ориентир: любое посягательство на имущество, минуя судебную процедуру, не может считаться законным, независимо от того, идет ли речь о крупном инвестиционном активе или о жилье гражданина.

Отдельного внимания заслуживает уточнение, внесенное в пункт 1 статьи 28 Конституции: «Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда». В сравнении с прежней редакцией норма стала более определенной – теперь под судебную защиту прямо подпадает не только формальное лишение права на жилье, но и сам факт выселения из него. Это устраняет пространство для внесудебных практик, при которых фактическое пользование жилищем могло прекращаться без надлежащей правовой процедуры.

Эта конституционная новелла имеет прямое практическое значение для жилищных отношений, включая рынок аренды. Она распространяется как на собственника, чье право распоряжаться имуществом защищено от произ­вольного вмешательства, так и на нанимателя, который не может быть лишен жилища иначе как по решению суда. Тем самым обеспечивается баланс интересов обеих сторон: собственник сохраняет уверенность в защите своих прав, а наниматель в том, что любой спор о его выселении будет рассмотрен в установленном законом порядке, а не разрешен односторонне.

Именно судебный порядок делает право собственности реально действующим, а не декларативным. Право собственности приоб­ретает практическую ценность только тогда, когда существует эффективный механизм защиты от незаконного вмешательства, возможность обжаловать соответствующие действия и получить объективное рассмотрение спора. Это в равной мере относится и к защите инвестиций, и к защите жилищных прав граждан – принципиальной разницы в логике правовой защиты здесь нет.

Важно отметить, что сам по себе судебный порядок защиты имущественных и жилищных прав не является для казахстанского законодательства новым явлением. Гражданский кодекс РК уже долгое время предусматривает механизмы судебной защиты права собственности, в частности, право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, а также защищать свои права от нарушений, не связанных с лишением владения. Аналогичным образом Закон «О жилищных отношениях» с момента его принятия в 1997 году устанавливает, что выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений допускается исключительно в судебном порядке.

Таким образом, включение соответствующей гарантии в текст обновленной Конституции не соз­дает принципиально новый институт, а закрепляет и усиливает на конституционном уровне тот подход, который уже был заложен в отраслевом законодательстве. Это придает судебному порядку защиты имущества и жилища более высокий правовой статус и делает его неотъемлемым элемен­том конституционного строя, а не только нормой гражданского или жилищного законодательства.

Данный подход стимулирует и легализацию рынка аренды: чем яснее закреплены гарантии для обеих сторон договора, тем больше отношений оформляется официально, а значит, тем выше уровень правовой защищеннос­ти их участников и ниже риск конфликтов.

Конституционные гарантии неприкосновенности имущества и жилища – это не два отдельных сюжета, а единая система защиты собственности, распространяющаяся на все ее проявления: от крупных инвестиционных активов до жилья отдельной семьи. Закрепление судебного порядка как единственного законного основания для лишения имущества или выселения из жилища формирует предсказуемую правовую среду, в которой одинаково уверенно чувствуют себя инвестор, предприниматель, собственник и наниматель, а значит, укрепляется и доверие к государству в целом.

#конституция #мнения #Конституционная реформа

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