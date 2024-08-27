Нужна диктатура закона

Намедни, работая над одним из материалов, поймал себя на мысли, что не для всех у нас в стране существует диктатура закона и принцип неотвратимости наказания.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В данном конкретном случае речь шла о краже электронной цифровой подписи (ЭЦП), совершенной аферис­тами при посредничестве (читай – содействии) нечистых на руку работников ЦОНа. Получив доступ к документам пенсионерки, ушлые ребята продали принадлежавшие ей дом и земельный участок на электронных торгах.

«Разве такое возможно?!» – ужаснулись мои знакомые, большинство из которых очень редко заглядывают на свою страничку в egov.kz. К сожалению, ответ утвердительный.

Более того, с момента совершения вышеуказанного правонарушения прошло уже свыше пяти лет, а обманутая женщина и ее дети до сих пор не могут добиться справедливости. Ни один из виновников не задержан и не наказан, уголовное дело по факту кражи ЭЦП закрыто за истечением срока давности.

Сейчас дочь пенсионерки намерена подать иск в следственный суд на возобновление производства по уголовному делу, а также на бездействие сотрудников полиции Наурызбайского района Алматы. В течение пяти лет она самостоятельно собирала доказательства по факту кражи цифрового ключа. На руках у нее – кипа бумаг, составляю­щая несколько томов.

Вспомнился случай, произошедший лично со мной примерно три года назад. Один из автолюбителей, проезжая мимо моей припаркованной около дома машины, стукнул ее и был таков. Удар вышел неслабый: появилась большая вмятина, ремонт вылился в круглую сумму.

К моему счастью, в тот момент оказавшаяся неподалеку соседка запомнила номер автомобиля нарушителя. Она же потом выступила свидетелем дорожно-транспортного происшествия, дав показания приехавшим по вызову пат­рульным.

В тот же день виновник дорожного инцидента, оказавшийся жильцом соседнего дома, вернулся на место проис­шествия и припарковал свою машину рядом с моей, как ни в чем не бывало (!). Так сказать, «я не я, и лошадь не моя».

В общем, имея на руках неопровержимые доказательства вины нарушителя, в том числе его признательные показания, я потратил еще пару месяцев на хождения по инстанциям, чтобы полицейские, наконец, завершили производство по административному делу и передали его в суд. Для этого пришлось даже подключить свои связи в руководстве правоохранительных органов, иначе никак. А как быть прос­тым гражданам?

К слову, в случае с кражей ЭЦП прокуроры не раз давали указания следователям допросить участников уголовного процесса, провести очные ставки, отменить сделки, совершенные с помощью цифрового ключа. Однако эти предписания так и остались на бумаге, то есть даже надзорный орган не смог заставить полицейских выполнить как положено свою работу, за которую они получают зарплату из средств налогоплательщиков. О чем тогда еще можно говорить?